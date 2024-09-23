Мобилизация 2024: какие есть правила осмотра ВВК, — юрист
Пригодность военнообязанного к службе определяет специальная комиссия. Человека должны осмотреть разные врачи, каждый из которых ответственен за проверку конкретных функций.
Для мобилизации в Украине военнообязанный должен получить статус годности, который определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). В нюансах этой процедуры разобрались журналисты OBOZ.UA.
Мобилизация в Украине: какие врачи входят в ВЛК
Как пояснил адвокат Олег Леонтьев, военнообязанных осматривают:
- хирург (проверяет наличие хирургической патологии);
- терапевт (диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, болезней почек и суставов);
- невропатолог (диагностика заболеваний центральной и периферической нервной системы);
- психиатр (диагностика на наличие психических расстройств);
- офтальмолог (проверка зрения);
- отоларинголог (проверка состояния ушей, горла, носа, головы и шеи);
- стоматолог (проверка состояния зубов и ротовой полости);
- дерматолог (диагностика кожных заболеваний);
- врачи других специальностей при наличии показаний.
До августа 2023 года военкоматы были обязаны получить перед осмотром данные из различных диспансеров, например туберкулезного или психоневрологического. То есть о человеке выясняли, стоит ли он на учете, чтобы иметь полную картину о состоянии здоровья. Однако сейчас эта обязанность ТЦК отменена.
Как долго действует заключение ВВК при мобилизации в Украине
Решение комиссии о годности действует в течение года с момента медосмотра. Офицерам нужно его обновлять каждые шесть месяцев, а военнослужащим ДВШ или морской пехоты — раз в два года.
Мобилизация в Украине: виды пригодности к службе
По результатам медосмотра военнообязанный должен получить один из пяти возможных статусов:
- пригодный;
- годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и учреждениях;
- временно непригоден, который нуждается в лечении, отпуске или увольнении;
- непригоден с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;
- непригоден с исключением с воинского учета.
Напомним, нардеп Роман Костенко, когда ждать закона о демобилизации в Украине. В том, что бойцы ВСУ служат без четких сроков службы, он обвинил уклонистов.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил нововведения по проверке документов у военнообязанных. Он отметил, что милиционер или работник ТЦК должен представиться и показать свое служебное удостоверение.