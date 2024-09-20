"Показатели растут из месяца в месяц": в Украине набирает обороты добровольная мобилизация

В месяц по собственному желанию мобилизуются примерно 6,5 тысяч человек. В Минобороны объяснили, что служить именно в ВСУ не обязательно, и должности доступны разные.

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Ежемесячно в Украине добровольно мобилизуются в среднем 6,5 тысяч граждан. Об этом 20 сентября заявил Уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

В Черкассах открылся Центра рекрутинга, который стал 38-м во всей стране и вторым в регионе. Он расположен по адресу: ул. Байды Вишневецкого, 36. График работы — с 8:00 до 17:15 в понедельник–четверг и с 8:00 до 16:00 в пятницу.

"Центр рекрутинга украинской армии создан с целью привлечения в армию мотивированных, патриотически настроенных граждан. Спасибо Министерству обороны за эту важную инициативу", — заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Добровольная мобилизация в Украине: какие есть варианты

В Минобороны заверили, что в центре и вокруг него повестки вручать не будут — это запрещено. Отмечается, что добровольцам доступны более 10 тысяч вакансий. В частности, вступить в ряды Сил обороны можно поваром, ремонтником, юристом, оператором БПЛА, медиком и тому подобное.

Для добровольной мобилизации доступны не только ВСУ, но и Нацгвардия, Служба безопасности (СБУ), Государственная пограничная служба (ГПСУ) и другие.

Мобилизация в Украине: добровольцев все больше и больше

По данным Минобороны, в рекрутинговые центры обратились уже более 17 тысяч украинцев. Всех этих людей проконсультировали гражданские рекрутеры, которые прошли специальное обучение.

"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность стать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — заверил Бежевец.

Напомним, в СМИ передавали, что "Укрпочта" якобы получила 6 тысяч повесток с электронными подписями военкоматов. Руководитель предприятия Игорь Смелянский рассказал, что информация ложная, и раскрыл настоящие цифры.

Юрист Екатерина Анищенко объяснила, могут ли работники ТЦК вручить повестку родственникам военнообязанного.