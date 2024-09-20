Может ли ТЦК передать повестку через родственников военнообязанного, — объяснение юриста

По словам юриста Екатерины Анищенко, вручение повестки должно проходить должным образом, который определяет закон. Это либо вручение лично в руки, либо по почте.

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Военнослужащие ТЦК не могут передать повестку военнообязанному через родственников. Если это произошло, то документ не имеет юридической силы. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

По словам эксперта, полномочия вручать повестки, кроме военнослужащих ТЦК, также есть у представителей органов местной власти, местного самоуправления, председатели объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

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Анищенко рассказала, что такое уведомление о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК иногда вручают родителям мужчины.

"Но такой документ не влечет за собой никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки", — пояснила юрист.

Она также отметила, что вручение повестки должно проходить должным образом, который определяет закон. Это либо вручение лично в руки, либо по почте. При этом юрист отметила, что не слышала о случаях, когда военнообязанного штрафовали за игнорирование повестки, которая была прислана по почте.

"Такая практика будет распространенной, но не так скоро, как некоторые ожидают. Да, распространяется информация, что после обновления по требованию закона военно-учетных данных всем массово будут присылать эти повестки, что они будут генерироваться через систему "Оберіг", и что будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение Резерв+, через ЦНАПы или путем личной явки в ТЦК и СП ", — отметила она.

По ее словам, это вопрос времени.

Напомним, депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что у украинцев могут возникнуть проблемы из-за повесток по почте. По его словам, в первую очередь последствия ощутят на себе граждане, которые не проживают по зарегистрированному адресу. Это может привести к уголовным производствам и арестам счетов.