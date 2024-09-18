"Укрпошта" получила первые 6000 повесток в электронном виде: как выбирают адресатов

По словам представителей командования Сухопутных войск ВСУ, в местных ТЦК не выбирали, кому именно пришлют повестки по почте.

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В Украине впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде, в рамках которого на серверы "Укрпошты" поступило 6000 повесток с электронными подписями начальников Территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом рассказали представители командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины порталу Ukrainian Military Pages.

Сообщается, что в местных ТЦК не выбирали, на кого именно формировать повестки. Вместо этого повестки были сгенерированы реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников ТЦК. Об этом свидетельствует специальный QR-код.

Сгенерированные повестки были распечатаны "Укрпоштой" и уже рассылаются по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями. Проверить действительность повесток, сформированных с помощью реестром и врученных через "Укрпошту", можно, считав QR-код с помощью смартфона с приложением "Резерв+".

В издании также подчеркнули, что на явку в ТЦК по повестке у военнообязанных есть 14 дней. В противном случае предусмотрена административная ответственность. Полиция будет доставлять нарушителей в ТЦК на основании соответствующих обращений в порядке, определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП. В случае невозможности доставить нарушителей в ТЦК, их через суд будут лишать права управления транспортом к выполнению или отзыву требований ТЦК.

Также сообщается, что такая повестка считается врученной в случае:

получение почтового отправления лицом;

отказа получить почтовую отправку;

отсутствия лица по адресу места жительства, уведомленному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

отсутствия лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Напомним, ранее начальник управления ИТ в Минобороны Украины Олег Берестовой предупредил, что программисты сделают процессы, связанные с мобилизацией, "более прозрачными и цивилизованными". Так, в ближайшее время реестр военнообязанных "Оберіг" получит новый функционал для оформления повесток.

Также сообщалось, что штраф за неявку в ТЦК после получения повестки значительно вырос. Также будут штрафовать юридических лиц предприятий, которые не предоставили сведения о работниках.