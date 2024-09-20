Чи може ТЦК передати повістку через родичів військовозобов'язаного, — пояснення юриста

За словами юриста Катерини Аніщенко, вручення повістки має відбуватися належним чином, який визначає закон. Це або вручення особисто в руки, або поштою.

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Військовослужбовці ТЦК не можуть передати повістку військовозобов'язаному через родичів. Якщо це сталося, то документ не має юридичної сили. Про це в інтерв'ю"РБК-Україна" розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

За словами експерта, повноваження вручати повістки, окрім військовослужбовців ТЦК, також є у представників органів місцевої влади, місцевого самоврядування, голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

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Аніщенко розповіла, що таке повідомлення про необхідність прийти в органи місцевої влади або в ТЦК іноді вручають батькам чоловіка.

"Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, доки сам чоловік не розпишеться в отриманні повістки", — пояснила юрист.

Вона також зазначила, що вручення повістки має відбуватися в належний спосіб, який визначає закон. Це або вручення особисто в руки, або поштою. При цьому юристка зауважила, що не чула про випадки, коли військовозобов'язаного штрафували за ігнорування повістки, яку було надіслано поштою.

"Така практика буде поширеною, але не так скоро, як дехто очікує. Так, поширюється інформація, що після оновлення на вимогу закону військово-облікових даних усім масово надсилатимуть ці повістки, що вони генеруватимуться через систему "Оберіг", і що їх вручатимуть тим, хто оновив дані через застосунок Резерв+, через ЦНАПи або через особисту явку до ТЦК і СП", — зазначила вона.

За її словами, це питання часу.

Нагадаємо, депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс заявив, що в українців можуть виникнути проблеми через повістки поштою. За його словами, насамперед наслідки відчують на собі громадяни, які не проживають за зареєстрованою адресою. Це може призвести до кримінальних проваджень та арештів рахунків.