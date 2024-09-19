Большой коллапс: у украинцев могут возникнуть проблемы из-за повесток по почте, — нардеп

По словам депутата от "Слуги народа" Игоря Фриса, в первую очередь последствия ощутят на себе граждане, которые не проживают по зарегистрированному адресу. Это может привести к уголовным производствам и арестам счетов.

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Если украинская почта после отправки повестки обнаружит, что человек не проживает по своему адресу, это может иметь серьезные последствия для него. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис в эфире телеканала "Новини.LIVE".

По его словам, из-за неправильно оформленных повесток по почте повесток могут возникнуть серьезные сбои в системе доставки. Если человек не проживает по месту, куда отправили документ о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то это может стать основанием для открытия уголовного производства. Это повлечет арест счетов или имущества даже в том случае, если гражданин лично не получил повестку.

"Может возникнуть огромнейший коллапс в самой системе. Когда почта не будет справляться с доставкой подобных повесток. Когда доставка или их не доставка будет не соответствующим образом оформлена, о чем лицо даже и знать не будет, но одновременно у него возникнуть соответствующие обязательства перед государством", — заявил Игорь Фрис.

В связи с этим, продолжает народный депутат, украинское обществом может столкнуться с большими проблемами, которые повлекут за собой серьезные последствия.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что "Укрпошта" получила первые 6000 повесток в электронном виде. По словам представителей командования Сухопутных войск ВСУ, в местных ТЦК не выбирали, кому именно пришлют повестки по почте.

17 сентября сообщалось, что в ТЦК объяснили, кому могут прислать повестку по почте. Повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам. Она может быть как для прохождения врачебной комиссии, так и "боевая", на отправку в учебный центр.