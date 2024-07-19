Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Как стать добровольцем в ВСУ и какие бывают контракты: объяснение от Генштаба

военный билет, паспорт, мобилизация в Украине, всеобщая мобилизация, мобилизация
Фото: Getty Images | Иллюстративное фото

Украинцы могут не ждать повестки и мобилизации, а устроиться на желаемую должность в армии. Командование объяснило, какие бывают условия и что для этого нужно сделать.

Related video

Во время мобилизации в Украине граждане могут присоединиться к армии и добровольно, не дожидаясь повестки. 19 июля в Генеральном штабе ВСУ объяснили, как это происходит.

Мобилизация в Украине: какие есть контракты

В Вооруженных силах сейчас предлагают контракты:

  • на 1 год — для кандидатов в возрасте 18-25 лет, которые не имеют офицерского звания;
  • на 1 год — для медиков и психологов по образованию, которые будут служить на соответствующих должностях;
  • на 3 года — для лиц рядового состава;
  • на 3-5 лет — для лиц сержантского и старшинского состава;
  • на 5 лет — для лиц офицерского состава;
  • на 10 лет — для офицеров, имеющих специальности летного состава авиации.

Мобилизация в Украине: что такое приоритетные части

В Украине есть воинские части, которые Генштаб ВСУ определяет для ТЦК как приоритетные для комплектования личным составом. Их перечень формируется в зависимости от насущных потребностей и решений командования.

Узнать, является ли подразделение приоритетным, можно только у его представителя — после прохождения отбора и собеседования.

Мобилизация в Украине: как стать добровольцем

В случае, если доброволец хочет служить в приоритетной части, он должен:

  1. найти вакансию через сеть, военкомат или рекрутинговый центр;
  2. пройти собеседование;
  3. получить письменное согласие или "отношение" от командира;
  4. пройти в ТЦК предварительный профессионально-психологический отбор и ВЛК;
  5. пройти базовую военную подготовку.

После вышеупомянутых шагов добровольца отправляют на прохождение службы в часть, которая выдала ему "отношение".

В случае неприоритетной части после собеседования командир части должен подать ходатайство в орган военного управления, в котором объяснит потребность в призыве новых бойцов. Эти списки направляют в Генштаб, который согласовывает призыв.

Тогда доброволец получает свое "отношение", проходит этап проверок в ТЦК и обучение, после чего направляется на службу.

Напомним, юрист Ирина Ан объяснила, в каких случаях можно не прийти по повестке в ТЦК и не переживать при этом о штрафе.

Адвокат Анастасия Кондрась рассказала, как действовать, если при обновлении данных в приложении "Резерв+" показаны неправильные данные или выбивает ошибку.