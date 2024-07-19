Как стать добровольцем в ВСУ и какие бывают контракты: объяснение от Генштаба

Украинцы могут не ждать повестки и мобилизации, а устроиться на желаемую должность в армии. Командование объяснило, какие бывают условия и что для этого нужно сделать.

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Во время мобилизации в Украине граждане могут присоединиться к армии и добровольно, не дожидаясь повестки. 19 июля в Генеральном штабе ВСУ объяснили, как это происходит.

Мобилизация в Украине: какие есть контракты

В Вооруженных силах сейчас предлагают контракты:

на 1 год — для кандидатов в возрасте 18-25 лет, которые не имеют офицерского звания;

— для кандидатов в возрасте 18-25 лет, которые не имеют офицерского звания; на 1 год — для медиков и психологов по образованию, которые будут служить на соответствующих должностях;

— для медиков и психологов по образованию, которые будут служить на соответствующих должностях; на 3 года — для лиц рядового состава;

— для лиц рядового состава; на 3-5 лет — для лиц сержантского и старшинского состава;

— для лиц сержантского и старшинского состава; на 5 лет — для лиц офицерского состава;

— для лиц офицерского состава; на 10 лет — для офицеров, имеющих специальности летного состава авиации.

Мобилизация в Украине: что такое приоритетные части

В Украине есть воинские части, которые Генштаб ВСУ определяет для ТЦК как приоритетные для комплектования личным составом. Их перечень формируется в зависимости от насущных потребностей и решений командования.

Узнать, является ли подразделение приоритетным, можно только у его представителя — после прохождения отбора и собеседования.

Мобилизация в Украине: как стать добровольцем

В случае, если доброволец хочет служить в приоритетной части, он должен:

найти вакансию через сеть, военкомат или рекрутинговый центр; пройти собеседование; получить письменное согласие или "отношение" от командира; пройти в ТЦК предварительный профессионально-психологический отбор и ВЛК; пройти базовую военную подготовку.

После вышеупомянутых шагов добровольца отправляют на прохождение службы в часть, которая выдала ему "отношение".

В случае неприоритетной части после собеседования командир части должен подать ходатайство в орган военного управления, в котором объяснит потребность в призыве новых бойцов. Эти списки направляют в Генштаб, который согласовывает призыв.

Тогда доброволец получает свое "отношение", проходит этап проверок в ТЦК и обучение, после чего направляется на службу.

Напомним, юрист Ирина Ан объяснила, в каких случаях можно не прийти по повестке в ТЦК и не переживать при этом о штрафе.

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