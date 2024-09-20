"Показники зростають з місяця в місяць": в Україні набирає обертів добровільна мобілізація

На місяць за власним бажанням мобілізуються приблизно 6,5 тисяч осіб. У Міноборони пояснили, що служити саме у ЗСУ не обов’язково, і посади доступні різні.

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Щомісяця в Україні добровільно мобілізуються в середньому 6,5 тисяч громадян. Про це 20 вересня заявив Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

У Черкасах відкрився Центру рекрутингу, який став 38-м в усій країні та другим в регіоні. Він розташований за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36. Графік роботи — з 8:00 до 17:15 у понеділок–четвер та з 8:00 до 16:00 у п’ятницю.

"Центр рекрутингу української армії створений з метою залучення до війська вмотивованих, патріотично налаштованих громадян. Дякуємо Міністерству оборони за цю важливу ініціативу", — заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Добровільна мобілізація в Україні: які є варіанти

У Міноборони запевнили, що в центрі та навколо нього повістки не вручатимуть — це заборонено. Зазначається, що добровольцям доступні понад 10 тисяч вакансій. Зокрема, вступити у лави Сил оборони можна кухарем, ремонтником, юристом, оператором БпЛА, медиком тощо.

Для добровільної мобілізації доступні не лише ЗСУ, але й Нацгвардія, Служба безпеки (СБУ), Державна прикордонна служба (ДПСУ) та інші.

Мобілізація в Україні: добровольців все більше

За даними Міноборони, до рекрутингових центрів звернулись вже понад 17 тисяч українців. Усіх цих людей проконсультували цивільні рекрутери, які пройшли спеціальне навчання.

"Показники рекрутингу в Сили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії", — запевнив Бежевець.

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що "Укрпошта" нібито отримала 6 тисяч повісток з електронними підписами військкомів. Керівник підприємства Ігор Смілянський розповів, що інформація неправдива, та розкрив справжні цифри.

Юристка Катерина Аніщенко пояснила, чи можуть працівники ТЦК вручити повістку родичам військовозобов’язаного.