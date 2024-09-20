Відправили не 6000: в "Укрпошті" висловилися щодо розсилки повісток з е-підписами ТЦК

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, наразі йдеться лише про 1000 розісланих повісток, проте "далі буде".

Related video

В "Укрпошті" підтвердили, що розіслали першу партію тестових повісток з електронними підписами начальників Територіальних центрів комплектування (ТЦК), але заявлена цифра у 6000 не відповідає дійсності. Про це сказав голова "Укрпошти" Ігор Смілянський у коментарі порталу dev.ua.

За словами Ігоря Смілянського, перші тестові повістки з електронними підписами ТЦК справді було розіслано, проте йдеться не про 6000, а про приблизно 1000 повісток.

"Далі буде", — зазначив генеральний директор "Укрпошти".

Розсилка повісток "Укрпоштою": що відомо

Нагадаємо, 18 вересня портал Ukrainian Military Pages написав із посиланням на представників командування Сухопутних військ ЗСУ, що в Україні вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді, в межах якого на сервери "Укрпошти" надійшло 6000 повісток з електронними підписами начальників ТЦК.

Повідомлялося, що в місцевих ТЦК не обирали, на кого саме формувати повістки. Натомість повістки були згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників ТЦК, про що свідчить спеціальний QR-код. На явку до ТЦК за повісткою військовозобов'язаним дали 14 днів.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс заявив, що якщо українська пошта після надсилання повістки виявить, що людина не проживає за своєю адресою, це може мати серйозні наслідки для неї. За його словами, через неправильно оформлені повістки на пошті повісток можуть виникнути серйозні збої в системі доставки.

Зі свого боку адвокатка Таміла Алексик припустила, що після масового розсилання повісток поштою в адвокатів почнеться справжній бум із документального підтвердження того, що людина фізично не могла отримати повістку, бо перебувала у відрядженні або на лікуванні.