Силова мобілізація: адвокатка назвала мету розсилки повісток через "Укрпошту"

За словами Таміли Алексик, нововведення для військовозобов'язаних громадян змусить їх частіше відвідувати пошту. У результаті люди стануть частіше звертатися до юристів, щоб документально уникнути наслідків.

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В Україні триває загальна мобілізація і повістки можуть отримати військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Віднедавна їх почали розсилати через "Укрпошту". Адвокатка Таміла Алексик у коментарі ТСН розповіла детальніше про цей процес.

За її словами, громадян можуть змусити регулярно відвідувати пошту, де на них може чекати повістка. Автори законопроєкту не врахували цей момент і не знайшли дієвішого механізму вручення сповіщення про необхідність відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"Таке враження, що мета одна — розіслати якомога більше повісток, а що буде далі нікого не хвилює. Але насправді громадяни їх не отримають, бо за повісткою людей змушують іти — спочатку до поштової скриньки, де теоретично має бути повідомлення про вручення рекомендованого листа з повісткою, а потім ще до відділень пошти, щоб її забрати. А не прийдеш — ти ухилянт, з усіма наслідками", — заявила Таміла Алексик.

Окремо адвокатка додала, що після масової розсилки повісток поштою почнеться справжній бум зі звернення до юристів. Громадяни хотітимуть документально підтвердити, що військовозобов'язана людина суто фізично не могла отримати повістку, адже була в умовному відрядженні чи на лікарняному.

"Якщо людина захворіла і потрапила в лікарню, як вона може завітати до поштового відділення, щоб забрати лист із повісткою? Вона навіть не знає про її наявність. Людина може бути після операції або перебувати на стаціонарному лікуванні. Вона не відмовляється отримати повістку, тож оскаржуватиме таке рішення в судовому порядку, хоча на це доведеться витратити чимало часу та здоров'я. Інше питання — для чого все це робиться. Думаю, що мета одна — посилення силової мобілізації. А от чи буде від цього користь — велике питання", — підсумувала Таміла Алексик.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що у Верховній Раді заговорили про зниження призовного віку до 50 років під час загальної мобілізації. За словами народного депутата Сергія Рахманіна, сьогодні в Україні більше людей середнього і старшого віку, ніж молодих. Якщо їх викреслити з мобілізаційного ресурсу, тоді можуть виникнути певні проблеми.