Мобілізація в Україні: у Раді заговорили про зниження призовного віку до 50 років

За словами народного депутата Сергія Рахманіна, сьогодні в Україні більше людей середнього та старшого віку, ніж молодих. Якщо їх викреслити з мобілізаційного ресурсу, тоді можуть виникнути певні проблеми.

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В Україні триває загальна мобілізація і повістку можуть отримати військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді" розповів, чи можуть знизити призовний вік до 50 років.

За його словами, в Україні людей середнього і старшого віку в рази більше, ніж молодих. У результаті виходить, що, якщо викреслити їх із мобілізаційного ресурсу, то навіть у тилових частин можуть виникнути проблеми з особовим складом.

"На моє переконання, потрібно зменшувати, але, якщо ви подивитеся на демографічну картинку України, то з'ясуєте, що людей середнього та старшого віку у нас у рази більше, ніж молоді. Якщо ми викреслимо цих людей зі списку мобілізаційного ресурсу, то навіть деякі тилові та допоміжні частини просто будуть недоукомплектовані", — заявив Сергій Рахманін.

Народний депутат одразу наголосив, що це лише його особистий погляд і остаточні рішення щодо мобілізації ухвалює Генеральний штаб. Там поки що не обговорюють це питання.

"Хоча і окремі офіційні представники Міністерства оборони, і окремі представники Генерального штабу висловлювалися за те, щоб знизити цю планку до 55 років або навіть до 50. Але поки що вони не готові говорити про це в осяжній перспективі", — підсумував Сергій Рахманін.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що батьки трьох і більше дітей не завжди мають право на відстрочку під час загальної мобілізації, про що заявили в Полтавському ТЦК. Зважають не тільки на прізвище людини, зазначене в документах дитини, а й на те, чи платить ця людина аліменти.