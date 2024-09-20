Мобилизация в Украине: в Раде заговорили о снижении призывного возраста до 50 лет

По словам народного депутата Сергея Рахманина, сегодня в Украине больше людей среднего и старшего возраста, нежели молодых. Если их вычеркнуть из мобилизационного ресурса, тогда могут возникнуть определенные проблемы.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и повестку могут получить военнообязанные граждане возрастом от 18 до 60 лет. Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" рассказал, могут ли снизить призывной возраст до 50 лет.

По его словам, в Украине людей среднего и старшего возраста в разы больше, нежели молодых. В результате получается, что если вычеркнуть их из мобилизационного ресурса, то даже у тыловых частей могут возникнуть проблемы с личным составом.

"По моему убеждению, нужно уменьшать, но, если вы посмотрите на демографическую картинку Украины, то выясните, что людей среднего и старшего возраста у нас в разы больше, чем молодых. Если мы вычеркнем этих людей из списка мобилизационного ресурса, то даже некоторые тыловые и вспомогательные части просто будут недоукомплектованы", – заявил Сергей Рахманин.

Народный депутат сразу подчеркнул, что это лишь его личная точка зрения и окончательные решения по мобилизации принимает Генеральный штаб. Там пока что не обсуждают этот вопрос.

"Хотя и отдельные официальные представители Министерства обороны, и отдельные представители Генерального штаба высказывались за то, чтобы снизить эту планку до 55 лет или даже до 50. Но пока они не готовы говорить об этом в обозримой перспективе", — подытожил Сергей Рахманин.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что родители трех и более детей не всегда имеют право на отсрочку в ходе всеобщей мобилизации, о чем заявили в Полтавском ТЦК. Учитывают не только фамилию человека, указанную в документах ребенка, но и то, платит ли этот человек алименты.