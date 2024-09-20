Силовая мобилизация: адвокат назвала цель рассылки повесток через "Укрпошту"

По словам Тамилы Алексик, нововведение для военнообязанных граждан вынудит их чаще посещать почту. В результате люди станут чаще обращаться к юристам, чтобы документально избежать последствий.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и повестки могут получить военнообязанные граждане возрастом от 18 до 60 лет. С недавнего времени их начали рассылать через "Укрпошту". Адвокат Тамила Алексик в комментарии ТСН рассказала детальнее об этом процессе.

По ее словам, граждан могут заставить регулярно посещать почту, где на них может ожидать повестка. Авторы законопроекта не учли этот момент и не нашли более действенный механизм вручения оповещения о необходимости посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Такое впечатление, что цель одна — разослать как можно больше повесток, а что будет дальше никого не волнует. Но, на самом деле, граждане их не получат, потому что за повесткой людей заставляют идти — сначала к почтовому ящику, где теоретически должно быть сообщение о вручении рекомендованного письма с повесткой, а потом еще в отделения почты, чтобы ее забрать. А не придешь – ты уклонист, со всеми последствиями", – заявила Тамила Алексик.

Отдельно адвокат добавила, что после массовой рассылки повесток по почте начнется настоящий бум по обращению к юристам. Граждане будут хотеть документально подтвердить, что военнообязанный человек чисто физически не мог получить повестку, ведь был в условной командировке или на больничном.

"Если человек заболел и попал в больницу, как он может посетить почтовое отделение, чтобы забрать письмо с повесткой? Он даже не знает о ее существовании. Человек может находиться после операции или находиться на стационарном лечении. Он не отказывается получить повестку, поэтому будет обжаловать такое решение в судебном порядке, хотя на это придется потратить немало времени и здоровья. Другой вопрос – для чего все это делается. Думаю, что цель одна – усиление силовой мобилизации. А вот будет ли от этого польза – большой вопрос", — подытожила Тамила Алексик.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что в Верховной Раде заговорили о снижении призывного возраста до 50 лет в ходе всеобщей мобилизации. По словам народного депутата Сергея Рахманина, сегодня в Украине больше людей среднего и старшего возраста, нежели молодых. Если их вычеркнуть из мобилизационного ресурса, тогда могут возникнуть определенные проблемы.