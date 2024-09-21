Как ТЦК будет проверять документы: омбудсмен рассказал об изменениях в законодательстве (фото)

Дмитрий Лубинец предоставил объяснения относительно нововведений по проверке военно-учетных документов, которые актуальны по состоянию на сейчас. Право проверки предоставляется ТЦК, полицейским и другим уполномоченным представителям.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал разъяснения изменений в законодательство по вопросу проверки военно-учетных документов. Об этом омбудсмен рассказал в своем Telegram-канале 21 сентября 2024 года.

Юрист предоставил объяснения относительно нововведений по проверке военно-учетных документов, которые актуальны по состоянию на сейчас.

У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет проверку документов могут осуществить:

в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через госграницу Украины (такое право имеют представители органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы);

по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) (право проверки документов имеют уполномоченные представители ТЦК и СП, полицейские).

Как проходит процедура проверки?

Человек, который осуществляет проверку, должен назвать свои имя, фамилию, отчество и должность. После этого представитель ТЦК и СП, полицейский или другой уполномоченный человек должен показать служебное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

Тогда уполномоченный представитель запрашивает у гражданина военно-учетный документ и документ, удостоверяющий личность. Этот процесс проходит под фото- и видеофиксацией.

Во время проверки проверяется принадлежность лица к воинской обязанности, сверяются его персональные данные, данные военно-учетного документа с данными ЕГРПВР.

В случае выявления нарушения гражданином правил воинского учета его приглашают проследовать в ТЦК и СП. После медосмотра и проверки данных лицу могут вручить повестку.

Отказ от получения повестки

В случае отказа от получения повестки гражданином уполномоченный представитель составляет акт отказа, который должны подписать, как минимум, двое членов группы. Документ зачитывают лицу и передают руководителю ТЦК и СП.

Если гражданин отказывается проследовать в ТЦК и СП, полицейский проводит административное задержание и доставку лица в ближайший ТЦК и СП.

"Обращаю внимание на возможные изменения в законодательстве, поэтому для принятия решений рекомендую обращаться к актуальной редакции нормативно-правовых актов", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, в Украине набирает обороты добровольная мобилизация.

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