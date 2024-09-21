Як ТЦК перевірятиме документи: омбудсман розповів про зміни до законодавства (фото)

Дмитро Лубінець надав пояснення стосовно нововведень щодо перевірки військово-облікових документів, які актуальні станом на зараз. Право перевірки надається ТЦК, поліцейським та іншим уповноваженим представникам.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував роз'яснення змін до законодавства щодо питання перевірки військово-облікових документів. Про це омбудсман розповів у своєму Telegram-каналі 21 вересня 2024 року.

Юрист надав пояснення стосовно нововведень щодо перевірки військово-облікових документів, які актуальні станом на зараз.

У чоловіків віком від 18 до 60 років перевірку документів можуть здійснити:

у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через держкордон України (таке право мають представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби);

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) (право перевірки документів мають уповноважені представники ТЦК та СП, поліцейські).

Як проходить процедура перевірки?

Людина, яка здійснює перевірку, повинна назвати свої імʼя, прізвище, по батькові та посаду. Після цього представник ТЦК та СП, поліцейський чи інша уповноважена людина повинна показати службове посвідчення та документ, що посвідчує особу.

Тоді уповноважений представник запитує в громадянина військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу. Цей процес проходить під фото- та відеофіксацією.

Під час перевірки перевіряється приналежність особи до військового обовʼязку, звіряються його персональні дані, дані військово-облікового документа з даними ЄДРПВР.

У випадку виявлення порушення громадянином правил військового обліку його запрошують прослідувати до ТЦК та СП. Після медогляду та перевірки даних особі можуть вручити повістку.

Відмова від отримання повістки

У випадку відмови від отримання повістки громадянином уповноважений представник складає акт відмови, який повинні підписати, як мінімум, двоє членів групи. Документ зачитують особі та передають керівнику ТЦК та СП.

Якщо громадянин відмовляється прослідувати до ТЦК та СП, поліцейський проводить адміністративне затримання та доставлення особи до найближчого ТЦК та СП.

"Звертаю увагу на можливі зміни у законодавстві, тому для прийняття рішень рекомендую звертатися до актуальної редакції нормативно-правових актів", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів добровільна мобілізація.

Раніше Фокус писав про мету розсилок повісток через Укрпошту.