Винне суспільство: у Раді пояснили, коли приймуть закон про демобілізацію і строки служби (відео)

У законопроєкті про демобілізацію, який має підготувати Кабінет Міністрів, навряд чи будуть вказані чіткі терміни служби, пояснив народний депутат Роман Костенко. Він пояснив, що негаразди з цим питанням пов'язані з тим, що ніким замінити людей на фронті.

Related video

В Україні не розв'яжуть питання зі строками служби та можливістю демобілізації, поки будуть проблеми з мобілізацією та ухиленням від військової служби. На сьогодні Кабінет Міністрів не підготував для Верховної Ради навіть чорнового тексту законопроєкту, але час ще є. Про проблеми з мобілізацією, демобілізацією та самовільним залишенням частини (СЗЧ) народний депутат Роман Костенко розповів у інтерв'ю медіа NV.

Мобілізація в Україні - Костенко про демобілізацію та СЗЧ див. з 3:40

Костенко відповів на питання журналістки, яка цікавилась законопроєктом про демобілізацію, який у Кабміні обіцяли підготувати до листопада-грудня 2024 року. Він пояснив, що підтримує ідею встановлення чітких термінів служби під час війни, але на сьогодні це неможливо. Причина — негаразди з процесом мобілізації, які посилились останнім часом. Нардеп заявив, що не можливо розв'язати проблему демобілізації, якщо "людей ніким замінити".

"Відповідальність суспільства і всіх тих, хто зараз ухиляється від військової служби, у тому, що у нас немає чітких термінів служби", — заявив політик.

У інтерв'ю також пролунало, що нардепи зустрічались з представниками Генштабу та Кабміну, які ще раз повторили, що строки служби та демобілізація будуть залежати від темпів призову. Орієнтовний час, коли очікується законопроєкт — середина осені. При цьому Костенко не прогнозує, що встановлять певну кількість місяців служби. На його думку, пропишуть механізм демобілізації, наприклад, після указу президента або в інший спосіб.

"Дивлячись на темпи мобілізації, на те, як одні захищають, а одні намагаються не піти в армію, то навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни. Тому я говорю реальні речі, як воно є", — підсумував Костенко.

Зазначимо, у липні ветеран АТО та ексбоєць батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що можливість демобілізації — "критично важливе", особливо, під час війни. З його слів, військові повинні знати, що потрапивши в армію, вони "не отримали квиток в один кінець". Дикий пояснив, що, ймовірно, темпи набору до Сил оборони не досягнуть темпу, необхідного для спокійного процесу демобілізації. Однак бійців турбує, щоб були чіткі терміни і щоб не було "кричущої несправедливості."

Нагадуємо, у вересні Фокус розповів про особливості відстрочки від мобілізації для батьків, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей. Тим часом нардеп Олександр Федієнко повідомив, що Кабмін видасть наказ про захист від призову військовозобов'язаних від 18 до 25 років.