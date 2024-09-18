Страх перед мобілізацією: бійці ЗСУ розповіли Фокусу, як змотивувати чоловіків вступити до армії

Страх фронту та низька мотивація — поширенні проблеми не лише серед новобранців, а ще й серед цивільних чоловіків. Фокус запитав у військових, що потрібно зробити, щоби покращити призов і змотивувати вступати до лав ЗСУ.

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Неодноразово порушувалося питання про примусову мобілізацію та її безпосередній вплив на фронт. Коли людину силою пакують у бус працівники ТЦК, а потім ВЛК проходять за десять хвилин і "всі здорові", попри справжні захворювання, — мало ймовірно, що такий чоловік охоче візьме зброю до рук і вирушить штурмувати посадку. У найкращому разі буде малоефективним у бою, а в гіршому — ставить під загрозу і своє життя, і життя побратимів.

Мобілізовані бійці без мотивації створюють проблеми на фронті, вважає сержант 3-ї ОШБр із позивним "Пітбуль". За його словами, працівники ТЦК "пакують" усіх без розбору, хоча більшість із них самі не були на передовій. Опитані Фокусом військові не згодні з цим ствердженням.

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", більшість працівників ТЦК та СП — військові, які мають бойовий досвід.

"Звісно, є люди яких пристроїли в ТЦК працювати, але більшість все ж таки військових. Я особисто знаю людей, які пройшли піхотні бої на передку, потім через стан здоров'я були придатні лише для служби в ТЦК", — розповів він Фокусу.

Командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" наголосив у розмові з Фокусом, що серед тих працівників ТЦК, які роздають повістки, майже 100% — люди з бойовим досвідом. Боєць вважає, що люди в будь-якому разі будуть не задоволені тим, хто відправляє їх на війну, навіть якщо той буде без ноги.

Мотивація через перемогу: як покращити призов до армії

Лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс" зауважив, що мотивація залежить від перемоги. Він розповів, що до початку Курської операції багато бійців були втомлені. Тоді як після успішного просування в Курській області в них піднявся морально-психологічний стан і вони самі почали проситися на фронт.

"Мирні жителі і військові давно вже не бачили перемог. Останні переможні бої — Харківська контрнаступальна операція і звільнення Херсона. Це було два роки тому. За цей час суспільство дійсно втомилося і чекає вже цих перемог. Це дуже позитивно впливає на моральний стан військовослужбовців", — каже військовий.

За словами "Алекса", також потрібно робити все для того, аби цивільна особа зрозуміла, що після призову вона попаде під "крило" досвідченого командира, який буде піклуватися про збереження життя військовослужбовця та успішне виконання бойового завдання. Більше людей захоче до війська, коли все це зміниться на рівні військового управління, всіх підрозділів.

Крім цього, важливо показувати, що в армії професійні командири, які піклуються про життя та здоровʼя своїх підрозділів. Після чого більше людей захоче вступити до ЗСУ, впевнений "Алекс".

Підготовка молодих бійців

Військовий нагадав, що в Україні діють "Центурії", де відбувається підготовка молоді ще до призовного віку. Основна мета — не перевиховувати людей у зрілому віці, а працювати з молодшим поколінням, виховати патріотів своєї батьківщини, які в майбутньому стануть професійними військовими.

"Ось над цим питанням краще працювати. Якщо він ухилянт, він боїться всього, його, звісно, буде дуже важко переконати. Це можливо, але потрібно зробити глобальні зміни. Простіше працювати з молодим поколінням, щоб виховувати патріотів своєї держави, щоб запобігти поширенню такого явища, як ухилянт. Я вважаю, що це буде доцільніше", — пояснив офіцер.

На думку військового с позивним "Осман", мотивацію цивільних вступати до армії нічого не покращить, поки є втрати на фронті.

"Нічого ти не зробиш, поки є втрати на фронті, жодні умови поза війною не змусять іти масово в армію. Ризик смерті не для всіх прийнятний", — повідомив Станіслав Бунятов.

За його словами, для того, щоб це змінити, насамперед потрібно боротися з корупцією державного рівня.

Про те, як на думку українських політологів, соціологів та військових аналітиків покращити мотивацію бійців вступати до лав ЗСУ, читайте в матеріалі Фокусу "Українці бояться воювати: як покращити ставлення до мобілізації та хто такі насправді ТЦК".

Нагадаємо, 16 вересня український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів Фокусу про навчання мобілізованих у центрах підготовки. За його словами, там не вистачає інструкторів, зокрема на одного дають 50 бійців.