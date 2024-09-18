Більше половини співробітників ТЦК не були на фронті, — сержант 3-ї ОШБр (відео)

Працівники військкоматів, як вважає військовий на псевдо "Пітбуль", самі мають побувати на фронті замість того, аби надсилали туди перших-ліпших впійманих невмотивованих чоловіків.

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Працівники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні самі побувати на фронті, а не надсилати чоловіків, які не мають мотивації та лише створюють проблеми для побратимів. Так вважає сержант 3-ї механізованої роти Karakurt Colony 2-го механізованого батальйона Третьої окремої штурмової бригади з позивним "Пітбуль".

Він дуже негативно ставиться до того, що співробітники військкоматів "пакують" усіх без розбору чоловіків, які згодом опиняються у бойових підрозділах та своїм небажанням воювати підставляють як себе, так і товаришів по службі.

"ТЦК треба самим для початку на передовій побувати. Наскільки я знаю, більша частина не брала участь в бойових, вони навіть не знають, що це таке. Їм би зловити людину, поставити галочку і прозвітувати перед керівництвом", — зазначив військовий.

Також "Пітбуль" пропонує відправляти на поле бою поліцейських, бо, за його словами, їх забагато для підтримання порядку на вулицях й вони вже навчені воювати.

"Й цивільних не треба чіпати", — вважає боєць Третьої штурмової.

Нагадаємо, у червні заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін наголошував, що початок процесу мобілізації осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, було правильним рішенням.

Для того, щоб ув'язненим потрапити до 3 ОШБр, треба мати мотивацію, підходити за станом здоров'я, а також мати статтю, яка дозволяє служити у війську, розповідав командир Другого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.