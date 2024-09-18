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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Более половины сотрудников ТЦК не были на фронте, — сержант 3-й ОШБр (видео)

Питбуль, 3 ОШБр, интервью
Фото: Скриншот | Военный под псевдонимом "Питбуль"

Работники военкоматов, как считает военный под псевдонимом "Питбуль", сами должны побывать на фронте вместо того, чтобы присылали туда первых попавшихся немотивированных мужчин.

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Работники территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны сами побывать на фронте, а не присылать мужчин, не имеющих мотивации и только создающих проблемы для побратимов. Так считает сержант 3-й механизированной роты Karakurt Colony 2-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Питбуль".

Он очень негативно относится к тому, что сотрудники военкоматов "пакуют" всех без разбора мужчин, которые впоследствии оказываются в боевых подразделениях и своим нежеланием воевать подставляют как себя, так и сослуживцев.

"ТЦК надо самим для начала на передовой побывать. Насколько я знаю, большая часть не участвовала в боевых, они даже не знают, что это такое. Им бы поймать человека, поставить галочку и отчитаться перед руководством", — отметил военный.

Также "Питбуль" предлагает отправлять на поле боя полицейских, потому что, по его словам, их слишком много для поддержания порядка на улицах и они уже обучены воевать.

"И гражданских не надо трогать", — считает боец Третьей штурмовой.

Напомним, в июне заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин отмечал, что начало процесса мобилизации лиц, находящихся в местах лишения свободы, было правильным решением.

Для того, чтобы заключенным попасть в 3 ОШБр, надо иметь мотивацию, подходить по состоянию здоровья, а также иметь статью, которая позволяет служить в армии, рассказывал командир Второго батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.