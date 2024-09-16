Проблема не вирішилася за 2,5 роки: "Осман" розповів Фокусу, що не так з підготовкою мобілізованих

Питання підготовки мобілізованих бійців почали підіймати після того, як почався "кадровий голод", зауважив український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман". Він назвав Фокусу основні проблеми та шляхи їх вирішення.

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Нардепка Марʼяна Безугла розкритикувала навчання мобілізованих бійців у центрах підготовки. Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у коментарі Фокусу заявив, що проблеми дійсно є.

Навчання мобілізованих у центрах підготовки

Військовий Станіслав Бунятов зауважив, що в центрах підготовки не вистачає інструкторів та часу.

"На одного інструктора дають по 50 бійців та місяць часу, про яку ефективність може йти мова?" — запитує в бесіді з Фокусом "Осман".

За його словами, також пораненим ветеранам потрібно запропонувати гідні заробітні плати від 1000 доларів та провести курси, аби ті могли грамотно ділитися своїм досвідом з новобранцями.

Підготовка бійців у підрозділах

Станіслав Бунятов наголосив, що, крім центрів, бійці проходять підготовку безпосередньо в підрозділах. Проте там навіть немає того часу, що є в навчальних центрах.

"Після того, як тільки штат поповнився, на підрозділи покладаються бойові задачі, часу на підготовку в підрозділах обмаль", — пояснив військовослужбовець.

"Осман" зазначив, що все залежить від того, які задачі та коли ставить вище командування. Так, вони можуть зʼявлятися після приходу бійців у підрозділ буквально наступного дня, а іноді й через два тижні.

"Ця підготовка суто на совісті командирів бригад, у яких або є час і місце на підготовку, або ні. Чітко прописаних норм на підготовку новеньких бійців, які прийшли в підрозділ, немає. Після навчальної частини вони рахуються як повністю боєздатні та готові до виконання бойових задач", — пояснив він.

Проблема підготовки бійців: як покращити ситуацію

Крім цього, боєць погодився з нардепкою Марʼяною Безуглою, яка заявила у коментарі Фокусу, що питання підготовки мобілізованих не вирішиться, поки військове керівництво залишається "совковим генералітетом". Бунятов наголосив, що проблема з підготовкою не вирішилася за 2,5 роки, до того ж її почали помічати лише після того, як почався "кадровий голод".

"Якщо підняти на національному рівні дане питання, то зміни будуть, але різкого зросту рівня підготовки найближчим часом навіть на горизонті не видно", — сказав "Осман" та додав, що після змін більше не доведеться витрачати час на базові заняття, а навчання стане якіснішим.

Про те, що думають українські військовослужбовці про підготовку мобілізованих, читайте в матеріалі Фокусу "Безугла розкритикувала навчання мобілізованих: як насправді українців готують до фронту та що з цим робити".

Нагадаємо, 15 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що якісна підготовка мобілізованих — це один із головних чинників збереження життя українського бійця. Він наголосив, що ключову роль відіграють інструктори.

Того ж дня нардепка Марʼяна Безугла зазначила, що на Покровському напрямку Донецької області є мобілізовані, які не навчилися під час базової підготовки. Також, за її словами, переважають військові середнього віку та ті, хто змогли "порішати".