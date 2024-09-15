Вже цієї осені: Сирський анонсував зміни у підготовці мобілізованих

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що проєкт розпочнуть у найближчі пару місяців. Також командування роздумує над створенням Школи інструкторів.

Related video

В Україні готують зміни в підготовці українців після мобілізації 2024. Про це 15 вересня розповів Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Якісна підготовка — один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль", — наголосив він.

Сирський розповів, що провів нараду щодо підготовки мобілізованих. У зустрічі взяли участь керівники органів військового управління, які відповідають за навчання, командири бойових бригад та керівники навчальних центрів. Вони обговорили проблеми, що впливають на якість підготовки, й шляхи їх розв’язання.

"Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом", — розповів головком.

З його слів, у ЗСУ опрацьовують можливість створення Школи інструкторів. Вона стала б основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Окрім того, командування працює над тим, щоб подовжити термін базової загальновійськової підготовки.

"Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, український екскомандир та офіцер Центру масштабування технологічних рішень Ігор Салій поділився гірким досвідом проходження медико-соціальної експертної комісії. У черзі МСЕК він зустрів чоловіка з високою ампутацією, який 5 місяців чекав на відповідь та прийшов з гранатою у сумці.

Підрозділ Khorne group 116 ОМБр ЗСУ опублікував кадри атаки по місцю скупчення російських бійців. Російський військкор повідомив, що удару завдали по Курській області.