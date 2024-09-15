Повістки для українців формуватимуть через "Оберіг": деталі від Міноборони

Перевірити, чи дійсно повістку законно виписали в ТЦК, можна буде за допомогою "Резерв+". Окрім того, найближчим часом в Україні реалізують автоматизовані відстрочки.

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В Україні автоматизували процес вручення повісток. Про це в ефірі DOU Podcast 13 вересня розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.

Мобілізація 2024: повістки через "Оберіг"

Нині повістку виписують вручну, після цього роздруковують та направляють на підпис начальнику ТЦК, і лише потім доставляють військовозобов’язаному.

"Це — неефективний процес абсолютно. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її та підписувати електронним підписом начальника ТЦК через "Оберіг", і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК", — підкреслив Берестовий.

Після цього повістка направлятиметься на централізований друк, а звідти — на Укрпошту. Військові ж матимуть інформацію про те, де повістка знаходиться, чи була доставлена, скільки часу пішло на доставлення тощо.

"Тобто весь цей процес буде прозорим і це допоможе також мати релевантнішу інформацію ніж та, яка є зараз, військово-політичному керівництву", — пояснив представник Міноборони.

Чи з’являться повістки в "Резерв+"?

Військовозобов’язані мають бути впевнені, що повістку дійсно виписали в ТЦК. Тому в застосунку "Резерв+" з’явиться нова функція. Відсканувавши QR на повістці, можна буде перевірити її законність.

"Це теж функціонал, який дозволить захистити тебе як військовозобов’язаного", — зазначив Берестовий.

Однак керівник запевнив, що самі повістки у "Резерв+" не з’являться. Як мінімум у планах на розробку до середини весни такого нововведення немає.

"Але плануємо розробити функціонал, щоб все ж таки хоч трохи його автоматизувати, цивілізувати це вручення повістки за допомогою Укрпошти й певних автоматизованих процесів на бекенді", — додав він.

Мобілізація 2024: відстрочки онлайн

Найближчим часом в Україні планують запуск автоматизованих відстрочок. З одного боку це буде зручно для військовозобов’язаних, з іншого — це дозволить не витрачати зайвий час працівників ТЦК.

"Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності й ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді це перепідтверджувати, проходячи ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати (ми над цим працюємо), і технічно (теж вже знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні ми до цього підійдемо)", — навів приклад Берестовий.

Нагадаємо, у Полтавському обласному ТЦК розповіли, що повістки поштою можуть приходити не лише тим, хто не оновив свої військово-облікові дані.

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