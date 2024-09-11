Мобілізація переселенців: хто з ВПО має право на відстрочку і як її отримати

За словами адвоката Дмитра Франчука, ВПО зіткнулися зі складними життєвими ситуаціями, тому в деяких випадках можуть бути звільнені від служби. Для цього потрібно зібрати спеціальні документи.

Related video

В Україні триває загальна мобілізація, яка передбачає призов військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. При цьому деякі переселенці можуть отримати відстрочку. Адвокат Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна" розповів детальніше про цей процес.

За його словами, частина жителів держави мають звільнення від військової служби. Порядок організації та ведення обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів регулюється постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року. Там прописані всі умови.

Мобілізація переселенців в Україні — деталі

Приміром, згідно зі статтею 21 Порядку, громадяни, які приїхали з тимчасово окупованих територій, можуть бути взяті на персонально-первинний і персональний військовий облік після того, як їх зареєструють як переселенців і внесуть у районні або міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Для цього необхідно подати спеціальні документи:

заява;

паспорт громадянина України;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для осіб, звільнених у запас — обліково-послужна картка, припис військової частини;

для тих, хто був звільнений за станом здоров'я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, що підтверджують законність дострокового звільнення;

рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

При цьому адвокат Дмитро Франчук зазначає, що переселенці мають право на відстрочку від мобілізації, адже перебувають у складних життєвих обставинах. Такі рішення ухвалюються в індивідуальному порядку, тому враховуються життєві обставини кожного громадянина.

Щоб отримати свою відстрочку внутрішньо переміщені особи повинні мати спеціальні документи, які підтверджують їхній статус.

Мобілізація переселенців з окупованих територій: що відомо

Юрист зазначив, що ситуація з мобілізацією осіб, які мають прописку на тимчасово окупованих територіях, досить складна.

"Як правило, враховується фактичне місце проживання особи, а не місце прописки. Тобто, якщо людина проживає на підконтрольній Україні території, вона підлягає загальним правилам мобілізації. На початку повномасштабної війни в Україні було кілька випадків, коли особи з пропискою на тимчасово окупованих територіях Донбасу не призивалися на службу. Це пов'язано з певними правовими та логістичними труднощами", — заявив Дмитро Франчук.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що юрист пояснив, чи можна оформити відстрочку від мобілізації дистанційно. За словами Дмитра Соловйова, військовозобов'язаний має можливість подати заяву та необхідні документи до ТЦК поштою рекомендованим листом з описом вкладень.

8 вересня повідомлялося, що в Україні можуть мобілізувати попри право на відстрочку. У Тернопільському обласному ТЦК зазначили, що наявність права та відповідних документів не гарантує автоматичного надання відстрочки. Для її отримання необхідно вчиняти "активні дії".