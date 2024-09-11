Мобилизация переселенцев: кто из ВПЛ имеет право на отсрочку и как ее получить

По словам адвоката Дмитрия Франчука, ВПЛ столкнулись со сложными жизненными ситуациями, поэтому в некоторых случаях могут быть освобождены от службы. Для этого нужно собрать специальные документы.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая предусматривает призыв военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. При этом некоторые переселенцы могут получить отсрочку. Адвокат Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина" рассказал детальнее об этом процессе.

По его словам, часть жителей государства имеют освобождение от военной службы. Порядок организации и ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года. Там прописаны все условия.

Мобилизация переселенцев в Украине — детали

К примеру, согласно статье 21 Порядка, граждане, приехавшие с временно оккупированных территорий, могут быть взяты на персонально-первичный и персональный воинский учет после того, как они будут зарегистрированы в качестве переселенцев и будут внесены в районных или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Для этого необходимо подать специальные документы:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для лиц, уволенных в запас – учетно-послужная карточка, предписание воинской части;

для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

При этом адвокат Дмитрий Франчук отмечает, что переселенцы имеют право на отсрочку от мобилизации, ведь находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Такие решения принимаются в индивидуальном порядке, поэтому учитываются жизненные обстоятельства каждого гражданина.

Чтобы получить свою отсрочку внутренне перемещенные лица должны иметь специальные документы, которые подтверждают их статус.

Мобилизация переселенцев из оккупированных территорий: что известно

Юрист отметил, что ситуация с мобилизацией лиц, которые имеют прописку на временно оккупированных территориях, достаточно сложная.

"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации. В начале полномасштабной войны в Украине было несколько случаев, когда лица с пропиской на временно оккупированных территориях Донбасса не призывались на службу. Это связано с определенными правовыми и логистическими трудностями", — заявил Дмитрий Франчук.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что юрист объяснил, можно ли оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. По словам Дмитрия Соловьева, военнообязанный имеет возможность подать заявление и необходимые документы в ТЦК по почте заказным письмом с описью вложений.

8 сентября сообщалось, что в Украине могут мобилизовать несмотря на право на отсрочку. В Тернопольском областном ТЦК отметили, что наличие права и соответствующих документов не гарантирует автоматического предоставления отсрочки. Для ее получения необходимо совершать "активные действия".