Повестки для украинцев будут формировать через "Оберіг": детали от Минобороны

Проверить, действительно ли повестку законно выписали в ТЦК, можно будет с помощью "Резерв+". Кроме того, в ближайшее время в Украине реализуют автоматизированные отсрочки.

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В Украине автоматизировали процесс вручения повесток. Об этом в эфире DOU Podcast 13 сентября рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой.

Мобилизация 2024: повестки через "Оберіг"

Сейчас повестку выписывают вручную, после этого распечатывают и направляют на подпись начальнику ТЦК, и только потом доставляют военнообязанному.

"Это — неэффективный процесс абсолютно. Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы можно было генерировать ее и подписывать электронной подписью начальника ТЦК через "Оберіг", и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", — подчеркнул Берестовой.

После этого повестка будет направляться на централизованную печать, а оттуда — на Укрпочту. Военные же будут иметь информацию о том, где повестка находится, была ли доставлена, сколько времени ушло на доставку и т.д.

"То есть весь этот процесс будет прозрачным и это поможет также иметь более релевантную информацию, чем та, которая есть сейчас, военно-политическому руководству", — объяснил представитель Минобороны.

Появятся ли повестки в "Резерв+"?

Военнообязанные должны быть уверены, что повестку действительно выписали в ТЦК. Поэтому в приложении "Резерв+" появится новая функция. Отсканировав QR на повестке, можно будет проверить ее законность.

"Это тоже функционал, который позволит защитить тебя как военнообязанного", — отметил Берестовой.

Однако руководитель заверил, что сами повестки в "Резерв+" не появятся. Как минимум в планах на разработку до середины весны такого нововведения нет.

"Но планируем разработать функционал, чтобы все же хоть немного его автоматизировать, цивилизовать это вручение повестки с помощью Укрпочты и определенных автоматизированных процессов на бэкэнде", — добавил он.

Мобилизация 2024: отсрочки онлайн

В ближайшее время в Украине планируют запуск автоматизированных отсрочек. С одной стороны это будет удобно для военнообязанных, с другой — это позволит не тратить лишнее время работников ТЦК.

"Если государство о тебе знает, что у тебя есть определенная группа инвалидности и ты не пригоден к службе априори, то зачем тогда это переподтверждать, проходя ВВК? Здесь нужно и нормативно урегулировать (мы над этим работаем), и технически (тоже уже знаем, как это сделать, и в ближайшие недели мы к этому подойдем)", — привел пример Берестовой.

Напомним, в Полтавском областном ТЦК рассказали, что повестки по почте могут приходить не только тем, кто не обновил свои военно-учетные данные.

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