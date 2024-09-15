"Кожен почувається як лайно": офіцер розповів, як система МСЕК принижує ветеранів війни

Оформлення інвалідності для ветеранів є вкрай бюрократичною і неприємною процедурою, адже бійцям доводиться чекати по декілька місяців на оформлення документів. Ветеран Ігор Салій поділився власною історією і байдужістю зі сторони лікарів.

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Колишній командир 5-ї роти 126-го батальйону 112-ї бригади, майор, офіцер Центру масштабування технологічних рішень Ігор Салій розповів на своїй сторінці у Facebook про свій досвід проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Після двох поранень під час реабілітації він захопився стрільбою з лука, досягнувши значних результатів у спорті. Салій здобув перемогу на "Кубку Воїнів" Ліги Нескорених, а також отримав "золото" в командних змаганнях Повітряних сил і морської піхоти США у Лас-Вегасі.

Ігор Салій здобув "золото" на змаганнях у США Фото: Ігор Салій / Facebook

Салій у квітні цього року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), отримав направлення на МСЕК та відправився до головного військового шпиталю (ГВКГ). Він детально описав складний і бюрократичний процес проходження комісії, зазначивши, що МСЕК працює лише два дні на тиждень за талонами, що в умовах війни є неприпустимим.

Ветеран Ігор Салій займається стрільбою з лука Фото: Ігор Салій / Facebook

Ветеран згадав про випадок, коли у черзі до кабінету МСЕКу зустрів чоловіка з високою ампутацією та гранатою в сумці. Той був розчарований затримками у процесі оформлення документів.

"Супер адекватний, пояснює що подав всі документи пʼять, 5, б**ть, місяців тому, йому пообіцяли передзвонити за два тижні, а пройшло 5 місяців і він хоче просто там всіх забаранити!!! Я поки сидів з ним в черзі, просто спілкувався і відмовив його… Як же я зараз про це жалкую…", — пише Салій.

Зрештою він потрапив у схожу ситуацію: йому також пообіцяли зателефонувати через два тижні, але відповіді довелося чекати чотири місяці.

"Пройшло 4 місяці, мені дзвонить бабка і каже: "Я тут в кабінеті прибирала і знайшла ваші документи, зателефонувала лікарю, він сказав — хай забирає і їде в цивільний МСЕК" … Лікаря я не знайшов там, але приїхав точно так, як і мій попередник з черги! Якщо б цей лікар читав мій діагноз, знав би що я *банутий шизофрєнік і поранення повʼязане з захистом Батьківщини!", — обурюється офіцер Центру масштабування технологічних рішень.

Салій опублікував прізвище лікаря і пообіцяв, що буде боротися за права ветеранів.

Фото: Ігор Салій / Facebook

"Через таких гн*д кожен ветеран почувається як лайно, яким, коли було потрібно, скористалися, а зараз підтерлися! Але так не буде, поки я дихаю… Я вам клянусь, де б я не був, чим не займався, буду рвати за кожного пацана та дівчину, які пройшли пекло і мають таке відношення до себе!", — резюмував він.

Нагадаємо, ветерана 24-го батальйону "Айдар" Станіслава Дехтяра, який втратив ногу в боях, списали з військової служби за досить незвичною статтею. Лікар-хірург визнав військового вагітним.