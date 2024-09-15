"Каждый чувствует себя как дерьмо": офицер рассказал, как система МСЭК унижает ветеранов войны

Оформление инвалидности для ветеранов является крайне бюрократической и неприятной процедурой, ведь бойцам приходится ждать по несколько месяцев на оформление документов. Ветеран Игорь Салий поделился собственной историей и равнодушием со стороны врачей.

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Бывший командир 5-й роты 126-го батальона 112-й бригады, майор, офицер Центра масштабирования технологических решений Игорь Салий рассказал на своей странице в Facebook о своем опыте прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

После двух ранений во время реабилитации он увлекся стрельбой из лука, достигнув значительных результатов в спорте. Салий одержал победу на "Кубке Воинов" Лиги Непокоренных, а также получил "золото" в командных соревнованиях Воздушных сил и морской пехоты США в Лас-Вегасе.

Игорь Салий получил "золото" на соревнованиях в США Фото: Игорь Салий / Facebook

Салий в апреле этого года прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), получил направление на МСЭК и отправился в главный военный госпиталь (ГВКГ). Он подробно описал сложный и бюрократический процесс прохождения комиссии, отметив, что МСЭК работает только два дня в неделю по талонам, что в условиях войны недопустимо.

Ветеран Игорь Салий занимается стрельбой из лука Фото: Игорь Салий / Facebook

Ветеран вспомнил о случае, когда в очереди в кабинет МСЭКа встретил мужчину с высокой ампутацией и гранатой в сумке. Тот был разочарован задержками в процессе оформления документов.

"Супер адекватный, объясняет что подал все документы пять, 5, б**ть, месяцев назад, ему пообещали перезвонить за две недели, а прошло 5 месяцев и он хочет просто там всех забаранить!!!! Я пока сидел с ним в очереди, просто общался и отказал его... Как же я сейчас об этом жалею...", — пишет Салий.

В конце концов он попал в похожую ситуацию: ему также пообещали позвонить через две недели, но ответа пришлось ждать четыре месяца.

"Прошло 4 месяца, мне звонит бабка и говорит: "Я тут в кабинете убирала и нашла ваши документы, позвонила врачу, он сказал — пусть забирает и едет в гражданский МСЭК" ... Врача я не нашел там, но приехал точно так же, как и мой предшественник из очереди! Если бы этот врач читал мой диагноз, знал бы что я *банутый шизофреник и ранение связано с защитой Родины!", — возмущается офицер Центра масштабирования технологических решений.

Салий опубликовал фамилию врача и пообещал, что будет бороться за права ветеранов.

Фото: Игорь Салий / Facebook

"Из-за таких гн*д каждый ветеран чувствует себя как дерьмо, которым, когда было нужно, воспользовались, а сейчас подтерлись! Но так не будет, пока я дышу... Я вам клянусь, где бы я ни был, чем бы ни занимался, буду рвать за каждого пацана и девушку, которые прошли ад и имеют такое отношение к себе!", — резюмировал он.

Напомним, ветерана 24-го батальона "Айдар" Станислава Дехтяра, который потерял ногу в боях, списали с военной службы по довольно необычной статье. Врач-хирург признал военного беременным.