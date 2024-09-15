Уже этой осенью: Сырский анонсировал изменения в подготовке мобилизованных

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что проект начнут в ближайшие пару месяцев. Также командование размышляет над созданием Школы инструкторов.

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В Украине готовят изменения в подготовке украинцев после мобилизации 2024. Об этом 15 сентября рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Качественная подготовка — один из главных факторов сохранения жизни украинского воина. Прилагаем для этого максимум усилий", — подчеркнул он.

Сырский рассказал, что провел совещание по подготовке мобилизованных. Во встрече приняли участие руководители органов военного управления, которые отвечают за учения, командиры боевых бригад и руководители учебных центров. Они обсудили проблемы, влияющие на качество подготовки, и пути их решения.

"Ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому, максимальное внимание уделяем привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом", — рассказал главком.

По его словам, в ВСУ прорабатывают возможность создания Школы инструкторов. Она стала бы основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

Кроме того, командование работает над тем, чтобы продлить срок базовой общевойсковой подготовки.

"Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года", — отметил Сырский.

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