Ответ на удар по Полтаве: ВСУ атаковали место скопления российских бойцов (видео)

Российский военкор сообщил, что цель была расположена в Курской области РФ. В украинском подразделении предупредили, что следят за врагом.

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Украинские военные нанесли удар по месту скопления бойцов ВС РФ. Соответствующее видео 15 сентября обнародовала пресс-служба подразделения Khorne group 116 механизированной бригады ВСУ.

В публикации указано, что атака была ответом на обстрел училища в Полтаве.

"Орки перемешались в кучу строительного мусора и своих плохих черепов. Привозите нам больше срочников и десантников. Мы за всеми вами наблюдаем", — добавили в подразделении.

По данным российских источников, целью стало здание школы в селе Веселое в Курской области РФ. Отмечается, что украинская авиация ударила управляемой авиабомбой GBU-39 SDB/JDAM-ER.

Пост российского военкора об ударе ВСУ Фото: Скриншот Фото локации, по которой ударили ВСУ Фото: Соцсети

Что предшествовало?

Утром 3 сентября ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами типа "Искандер" по Полтаве. Целью стал Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, в котором готовят связистов по учебным программам НАТО.

В Минобороны заверили, что никаких построений во время атаки в военном учебном заведении не проводили. Однако там продолжалось обучение, и после тревоги все должны были спуститься в укрытие, но взрывы прогремели уже через несколько минут после ее объявления.

В ГСЧС информировали, что в результате удара погибли 55 человек, еще 328 человек пострадали. Нардеп Марьяна Безуглая информировала, что ГБР возбудило дело о возможном халатном отношении к военной службе.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что только за неделю ВС РФ выпустили по Украине более 800 КАБов, почти 300 ударных дронов и примерно 30 ракет.