Ракетный удар по Полтаве: количество погибших возросло до 55 человек, — ГСЧС (фото)

Поисково-спасательные работы на месте удара происходят с учетом безопасности. Вероятно, под завалами еще находятся люди, не исключают чрезвычайники.

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Количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы 3 сентября увеличилось до 55 человек. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

По информации спасателей, пострадали 328 человек.

И. о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова сообщила, что в реанимации находится 21 человек.

Под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса Института связи еще могут находиться люди.

Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности.

Сегодня на Полтавщине уже дважды объявляли воздушную тревогу, которая в целом длилась почти 1,5 часа.

Напомним, в Минобороны РФ отчитались, что нанесли удар по "179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ" в Полтаве, где якобы под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы из всех соединений и воинских частей ВСУ. Также, по версии россиян, в учебном заведении якобы готовили операторов беспилотных летательных аппаратов, которые "участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации".

Воздушная тревога прозвучала за считанные минуты до удара, рассказал депутат городского совета Полтавы Сергей Каплин, который находился в том же районе города.