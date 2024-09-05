Ракетный удар по Полтаве: количество погибших возросло до 55 человек, — ГСЧС (фото)
Поисково-спасательные работы на месте удара происходят с учетом безопасности. Вероятно, под завалами еще находятся люди, не исключают чрезвычайники.
Количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы 3 сентября увеличилось до 55 человек. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
По информации спасателей, пострадали 328 человек.
И. о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова сообщила, что в реанимации находится 21 человек.
Под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса Института связи еще могут находиться люди.
Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности.
Сегодня на Полтавщине уже дважды объявляли воздушную тревогу, которая в целом длилась почти 1,5 часа.
Напомним, в Минобороны РФ отчитались, что нанесли удар по "179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ" в Полтаве, где якобы под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы из всех соединений и воинских частей ВСУ. Также, по версии россиян, в учебном заведении якобы готовили операторов беспилотных летательных аппаратов, которые "участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации".
Воздушная тревога прозвучала за считанные минуты до удара, рассказал депутат городского совета Полтавы Сергей Каплин, который находился в том же районе города.