Два "Искандера" по Институту связи: что известно о прилете в Полтаве 3 сентября

Российский удар по Институту связи в Полтаве разрушил три этажа корпуса, в котором располагалась столовая, написали журналисты. В Минобороны заявили, что построений не было, а происходил обычный учебный процесс.

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Утром 3 сентября произошел прилет в Полтаве, в результате которого две баллистические ракеты "Искандер" ВС РФ убили 51 украинца и более 200 ранили. От взрывов пострадали здания Института связи, в котором на первые дни обучения собрались студенты, мобилизованные и контрактники. Фокус собрал информацию об ударе россиян по заведению, в котором учили по программам стран НАТО.

Прилет в Полтаве сегодня — что произошло 3 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский около 14 час. 3 сентября сообщил о прилете в Полтаве. Глава государства подтвердил, что россияне запустили по украинцам две баллистические ракеты "Искандер". Первая информация о жертвах: 41 погибших и 180 раненых. В Минобороны Украины заявили, что враг ударил по двум корпусам Института связи. По состоянию на 19 ч. количество пострадавших возросло, говорится в заметке в Telegram Полтавской ОГА. Последние известные данные — погиб 51 человек, ранены более 200. Кроме того, в МВД Украины отметили, что удалось спасти 25 человек, а еще 11 вытащили из-под завалов. Спасательная операция продолжается, заявили представители власти. Между тем источники журналистов Insider сообщили, что среди погибших нет студентов учебного заведения: большинство — мобилизованные и граждане, заключившие контракт на службу в ВСУ.

Местные жители о прилете в Полтаве 3 сентября

Полтавский журналист Николай Лысогор в эфире медиа NV рассказал о деталях взрывов 3 сентября. По словам журналиста, местные жители не публиковали сообщений о прилете в Полтаве и ждали официальной информации. Однако в частных чатах они писали о том, что действительно слышали два громких прилета. После этого над определенным районом города поднялся столб дыма и на улицах появилось большое количество машин скорой помощи. Когда появились заявления о прилете в Полтаве, свидетели инцидента заверили, что на территории учебного заведения не было построений. После взрывов медики объявили забор крови и потребности закрыли в течение 15 минут, сообщил Лысогор.

Прилет в Полтаве — местный журналист об ударе РФ по Полтавщине 3 сентября

Какие здания повредил прилет в Полтаве

В Минобороны Украины сообщили, что прилет в Полтаве произошел на территории Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. Чиновники заявили, что удар баллистики произошел через минуту после объявления воздушной тревоги. Люди как раз двинулись в направлении бомбоубежищ, и тогда произошли взрывы. Между тем в Telegram-канале Insider отметили, что пострадал плац и столовая.

В соцсетях появились фото точек, в которых произошел прилет в Полтаве 3 сентября. На фото видно, как выглядят пострадавшие здания. На одном кадре — крыло пятиэтажного корпуса, в котором вынесло две угловые стены между вторым и четвертым этажами. На другом фото — снесена стена и перекрытия двух этажей, которые просто обвалились.

Прилет в Полтаве — разрушенный корпус в Институте связи Фото: Инсайдер UA Прилет в Полтаве — разрушение столовой в Институте связи Фото: Из открытых источников

На сайте института можно отыскать фото корпусов и кадры обучения. Указывается, что здесь готовят связистов по учебным программам НАТО.

Прилет в Полтаве — фото учебного процесса в Институте связи

Вечером 3 сентября спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Киев 24" объяснил детали о прилете в Полтаве. По его словам, в институте происходил учебный процесс, когда в 9:08 прозвучал сигнал воздушной тревоги. Никаких построений на территории заведения не было, заверили в министерстве.

Что сказали эксперты о прилете в Полтаве 3 сентября

Одну из первых версий о прилете в Полтаве высказала народный депутат Марьяна Безуглая. В разговоре с Фокусом она вспомнила о построении 128 бригады осенью 2023 года, по которому ВС РФ ударили ракетами "Искандер". По ее мнению, 3 сентября также выстроили военнослужащих и это стало причиной трагедии. Она объяснила, что российские разведывательные дроны видят скопление людей и после этого по ним прилетает.

О прилете в Полтаве говорил полковник запаса, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что после аналогичных случаев, которые произошли ранее, никого не наказали. Также эксперт задал риторический вопрос, почему до сих пор в Полтаве нет хранилищ, в которых могли бы учиться курсанты военных заведений.

Свое мнение относительно взрыва в Полтаве высказал военный корреспондент и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его мнению, прилет в Полтаве — следствие работы разведывательного дрона, корректировщика, скопления людей и решения какого-то руководителя, который допустил такие скопления. Он также отметил, что в Украине происходили похожие прилеты: например, удар по учебному центру "Десна" или по общежитию курсантов в Николаеве. И ни один начальник так и не был наказан, подчеркнул Бутусов.

Напоминаем, в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему в Полтаве люди не успели спрятаться после объявления воздушной тревоги. Между тем военный эксперт Олег Жданов высказал еще одну версию трагедии, которая произошла 3 сентября.