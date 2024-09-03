Приоритетная цель РФ: Бутусов объяснил, что произошло в учебном центре в Полтаве (видео)

Российский корректировщик молча записал видео с кадрами прилета "Искандеров" ВС РФ по учебному заведению в Полтаве, пояснил военный журналист Юрий Бутусов. При этом основную ответственность он возлагал на руководителей, которые не сделали выводов из предыдущих попаданий врага.

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Прилет в Полтаве сегодня, 3 сентября, произошел из-за служебной халатности, которую допускают некоторые украинские чиновники. Чтобы подобных трагедий больше не было, следует выполнять распоряжение предыдущего командующего ВСУ Валерия Залужного, который запретил скопление военных и у линии фронта, и в тылу. О деталях взрывов в Полтаве военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Бутусов заявил, что прилет в Полтаве, который привел к гибели украинцев, произошел из-за того, что ни один из руководителей, причастных к аналогичным событиям, не получил уголовного срока. Он напомнил, что над областным центром не раз замечали разведывательные дроны ВС РФ, которые следили за местностью и наводили российские ракеты. Кроме того, на месте удара работал корректировщик. Об этом свидетельствуют кадры, которые мгновенно появились в Z-пабликах. В то же время журналист отметил, что территория института связи отлично просматривается от дороги. Поэтому любой посторонний мог видеть скопление людей и передать информацию спецслужбам РФ.

"Какой-то человек идет, ничего не произносит, ни одного слова, и показывает результаты удара и сразу это выложил в интернет. Я уверен абсолютно, что этот человек получил задание немедленно снять результаты ударов", — пояснил журналист.

На территории учебного заведения, по которому произошел прилет в Полтаве, не раз собирались люди, и это заметила российская агентура. Поэтому ничего удивительного, что институт стал приоритетной целью для россиян, подчеркнул Бутусов. При этом он уверен, что удар произошел не только из-за разведывательного дрона или агентов РФ. Настоящая причина — это "сосредоточение большого количества людей" и решение руководителя, который такое допустил.

Прилет в Полтаве сегодня — что произошло 3 сентября

Отметим, прилет в Полтаве произошел утром 3 сентября, когда местные жители услышали два громких взрыва и увидели облако пыли в точке возможного прилета. Президент Украины подтвердил российский удар по городу. Глава государства заявил, что враг попал по больнице и учебному центру. В сети можно отыскать сайт учебного заведения: под одним из фото указано, что здесь обучают связистов по программам НАТО.

Прилет в Полтаве сегодня — корпус Института связи Фото: Из открытых источников Прилет в Полтаве сегодня — фото с учений в Институте связи

В течение нескольких часов представители украинской власти сообщали о росте количества граждан, пострадавших от взрывов. Сначала Зеленский заявил о 41 погибшем и 180 раненых. Вечером глава Полтавской ОГА уточнил данные: известно о 51 погибшем и более 200 раненых. ОГА объявила траур, а завалы все еще разбираются. В Минобороны официально подтвердили, что прилет в Полтаве произошел по двум зданиям Военного института телекоммуникаций и информатизации.

Напоминаем, в Воздушных силах ВСУ прокомментировали прилет в Полтаве и объяснили совпадение сигнала воздушных тревоги и мгновенных ударов баллистики РФ. Местный житель объяснил, что произошло в городе после двух взрывов, которые слышали в большинстве районов населенного пункта. Между тем народный депутат Марьяна Безуглая рассказала Фокусу, как российское командование шпионит за украинскими военными.