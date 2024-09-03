"Построения не было": житель Полтавы рассказал детали трагедии 3 сентября (видео)

После двух взрывов в Полтаве на улицах заметили большое количество машин скорой помощи, пояснил местный журналист Николай Лысогор. Люди пытались помочь, поэтому в больницах доноры сдали кровь в течение 15 минут после объявления.

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Местные жители не писали о прилете в Полтаве 3 сентября, потому что ожидали официальных сообщений украинских властей. При этом люди обменивались информацией между собой, поэтому знали о возможном большом количестве жертв в результате двух прилетов ракет ВС РФ. О деталях взрывов журналист интернет-издания "Полтавщина" Николай Лысогор рассказал в эфире медиа NV.

Лысогор сообщил, что местные Telegram-каналы не публиковали никакой информации о прилете в Полтаве и ожидали заявлений ОВА или других официальных лиц. В то же время люди писали о событиях в частных чатах, поэтому он узнал о некоторых деталях трагедии. Журналист заявил, что в институте связи, который попал под удар ВС РФ 3 сентября, не происходило построение на открытом пространстве. Он привел несколько аргументов. Во-первых, об этом писали местные жители, которые могли это видеть собственными глазами. Во-вторых, это косвенно подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о повреждении именно домов. В-третьих, попадание в здание, а не по площади, подтверждают фото, которые распространяются в Z-пабликах.

"Она (Безуглая. — Ред.) написала в такой форме, как будто было построение. Мы не знаем, было ли там построение. Но на уровне слухов — нет, там никакого построения не было", — заявил Лысогор, вспоминая, что точных данных о прилете в Полтаве все же нет.

Также в эфире прозвучали другие детали, которые сопровождали прилет в Полтаве сегодня, 3 сентября. По словам Лысогора, сигнал тревоги и удар двух "Искандеров" состоялись почти одновременно. Поэтому он соглашается, что у людей, которые услышали тревогу, не было времени, чтобы спрятаться. После взрывов, которые слышали даже не во всех районах областного центра, по улицам "летело" большое количество машин скорой помощи — это говорило о масштабности трагедии. Место удара заволокло пылью, поэтому местные не видели каких-то деталей. Однако быстро прибыли спасатели и другие люди, которые помогали разбирать завалы. Кроме того, украинцы откликнулись на призыв врачей сдавать кровь: уже через 15 минут медики имели необходимые запасы, заверил журналист.

"После первого сообщения, что нужна кровь, где-то минут через 15 больница сказала, что сегодня кровь уже не нужна. 75 человек сразу пришли", — пояснил житель Полтавы.

Прилет в Полтаве сегодня — журналист Николай Лысогор об ударе РФ 3 сентября

Прилет в Полтаве сегодня — что произошло 3 сентября

Отметим, прилет в Полтаве произошел утром 3 сентября, писал Фокус. Местные жители слышали два громких взрыва, но официальной информации несколько часов не было. В 14:00 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер" по учебному центру и больнице. Взрывная волна повредила дома вокруг, есть разрушения. В результате российского удара, согласно предварительным данным, погиб 41 человек, ранены 180. Позже первая леди Елена Зеленская обновила данные по количеству пострадавших. В заметке в соцсети X (Twitter) она написала, что возросло количество погибших — их 47. Количество раненых — 206.

Напоминаем, военный эксперт объяснил, какими могут быть причины трагедии в Полтаве 3 сентября. Событие также прокомментировали в Воздушных силах ВСУ: напомнили об особенности баллистики, которая летит слишком быстро.