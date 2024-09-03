Российская атака на учебное заведение в Полтаве: возросло количество погибших и раненых

Елена Зеленская назвала ракетный удар по Полтаве страшной трагедией для всей Украины.

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47 человек погибли еще 206 получили ранения в результате удара России баллистическими ракетами по учебному заведению и больнице в Полтаве. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в соцсети X.

Она выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российского ракетного обстрела.

"Это страшная трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное — жизнь. Никогда этого не забудем. Вечная память", — написала Зеленская.

Ракетный удар по Полтаве: что известно

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жертвами российской атаки в Полтаве стал 41 человек. Более 180 человек были ранены. По словам главы государства, ВС РФ нанесли удар двумя баллистическими ракетами. Известно, что частично разрушено одно из зданий Института связи. Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, спасатели достали из-под завалов 11 человек. Всего было спасено 25 человек.

В Воздушных силах отметили, что тревога в области была объявлена, но время среагировать на баллистическую угрозу составляет считанные минуты.