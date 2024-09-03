Ракетный удар по институту в Полтаве: из-под завалов спасли 11 человек, — МВД

Вблизи места попадания находится жилой массив, где в результате ударной волны выбиты стекла и многоэтажках и повреждены фасады. В ОГА объявили трехдневный траур по погибшим.

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В Полтаве на месте вражеского удара по учебному заведению работают оперативные службы. Спасены 25 человек, 11 из них достали из-под завалов. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, спасатели уже локализовали пожар и продолжают разбирать завалы. Всех пострадавших сразу передают медикам для оказания необходимой помощи.

"Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады", — отметил министр.

Полицейские обходят квартиры, чтобы убедиться, нет ли там пострадавших. Сейчас поступило уже около сотни заявлений о повреждении имущества.

Клименко заверил, что спасательные службы с учетом безопасности составляющей будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех.

Начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что с завтрашнего дня в области объявлен трехдневный траур.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара двух баллистических ракет по территории учебного заведения и соседней больницы в Полтаве погиб 41 человек, еще более 180 получили ранения. Частично разрушено одно из зданий Института связи. Глава государства поручил провести полное и оперативное расследование обстоятельств трагедии.

Ночью 3 сентября ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине. Силы ПВО сбили 27 из 35 "шахедов", но не уничтожили три баллистические и одну управляемую авиаракету.