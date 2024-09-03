Ракетний удар по інституту в Полтаві: з-під завалів врятували 11 людей, — МВС

Поблизу місця влучання розташовується житловий масив, де внаслідок ударної хвилі вибито скло в багатоповерхівках і пошкоджено фасади. В ОВА оголосили триденну жалобу за загиблими.

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У Полтаві на місці ворожого удару по навчальному закладу працюють оперативні служби. Врятовано 25 людей, 11 з них дістали з-під завалів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальники вже локалізували пожежу та продовжують розбирати завали. Усіх постраждалих одразу передають медикам для надання необхідної допомоги.

"Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади", — зазначив міністр.

Поліцейські обходять квартири, щоб переконатися, чи немає там постраждалих. Наразі надійшло вже близько сотні заяв про пошкодження майна.

Клименко запевнив, що рятувальні служби, з урахуванням безпекової складової, працюватимуть, доки не переконаються, що деблокували з-під завалів усіх.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що відзавтра в області оголошена триденна жалоба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару двох балістичних ракет по території навчального закладу й сусідньої лікарні у Полтаві загинула 41 людина, ще понад 180 дістали поранення. Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Глава держави доручив провести повне та оперативне розслідування обставин трагедії.

Вночі 3 вересня ЗС РФ завдали комбінованого удару по Україні. Сили ППО збили 27 із 35 "Шахедів", але не знищили три балістичні і одну керовану авіаракету.