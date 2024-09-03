Російська атака на навчальний заклад у Полтаві: зросла кількість загиблих і поранених

Олена Зеленська назвала ракетний удар по Полтаві приголомшливою трагедією для всієї України.

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47 людей загинуло ще 206 дістали поранення внаслідок удару Росії балістичними ракетами по навчальному закладу і лікарні у Полтаві. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська у соцмережі X.

Вона висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу.

"Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять", — написала Зеленська.

Ракетний удар по Полтаві: що відомо

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що жертвами російської атаки у Полтаві стала 41 людина. Понад 180 осіб були поранені. За словами глави держави, ЗС РФ завдали удару двома балістичними ракетами. Відомо, що частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, рятувальники дістали з-під завалів 11 людей. Всього було врятовано 25 людей.

У Повітряних силах зазначили, що тривога в області була оголошена, але час зреагувати на балістичну загрозу складає лічені хвилини.