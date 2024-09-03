Меры безопасности и нехватка ПВО: эксперт назвал причины удара баллистики по Полтаве (видео)

Причинами взрыва в Полтаве 3 сентября может быть невнимание к правилам безопасности и проблемы с противоракетной обороной, заявил военный эксперт Олег Жданов. Он предложил не обращать внимания на сообщения в соцсетях и дождаться официальных выводов.

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Прилет в Полтаве сегодня, 3 сентября, произошел через минуту после объявления сигнала воздушной тревоги. Причиной большого количества жертв является пренебрежение правила безопасности, которые могут допускаться в украинской армии. О возможных причинах, которые привели к взрыву в Полтаве, военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Жданов отреагировал на слова нардепа Марьяны Безуглой, которая упомянула об ударе баллистики по построению 128 бригады ВСУ неподалеку от Работино. На этом основании он объяснил, что сегодняшний прилет в Полтаве также связан с армией и, вероятно, с построением. Впрочем, точных данных у него нет. Причин трагедии эксперт назвал две. Первая из них — нарушение правил безопасности, которых следует придерживаться во время войны, подчеркнул Жданов.

"Это намек на то, что снова пренебрегли средствами мерами безопасности в плане организации жизнедеятельности. Намек идет на войска, значит, выстраивали войска, но посмотрим и подождем. Но доля правды, возможно, есть — возможно, было плотное построение на участке", — прозвучало в комментарии о прилете в Полтаве.

Вторая причина событий в Полтаве — недостаток средств противоракетной обороны, отметил Жданов. Вследствие этого над областными центрами с большим количеством населения нет возможности сбивать ракеты ВС РФ.

"У нас очень мало систем противоракетной обороны, которые могли бы защищать хотя бы наши областные центры, где проживает довольно большое количество населения", — заявил Жданов.

В итоге эксперт отметил, что следует ждать более точной информации от украинского командования о прилете в Полтаве и не полагаться на сообщения в соцсетях.

Прилет в Полтаве сегодня — Жданов об ударе ВС РФ 3 сентября

Прилет в Полтаве сегодня — детали событий 3 сентября

Отметим, прилет в Полтаве произошел в 9 час. 3 сентября. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 9:10, а уже через минуту жители города слышали один-два громких взрыва. В 14 ч. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил чрезвычайное происшествие. По его словам, ракеты ВС РФ ударили по больнице и учебному центру. Предварительно, погиб 41 человек, около 180 получили ранения. Глава государства заявил, что это "страшный день", и заверил, что спасатели работают на месте трагедии. В Минобороны подтвердили удар по институту связи и сообщили, что промежуток между сигналом тревоги и попаданием был настолько коротким, что застал людей на пути в бомбоубежище. В ГСЧС заявили, что вытащили из-под завалов 11 человек: спасательная операция продолжается.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что пострадавшим немедленно оказывают медицинскую помощь и доставляют в больницу. В Полтавской ОГА объявили траур по погибшим украинцам.

Фокус ранее писал о других ударах ВС РФ, которые произошли в областном центре. Прилет в Полтаве произошел также в апреле 2024 года. В тот день ракеты взорвались неподалеку от общежитий: 10 человек госпитализировали с ранениями, погибших не было.

Напоминаем, 3 сентября в Воздушных силах ВСУ рассказали о прилете в Полтаве и объяснили, почему удар произошел так быстро после сигнала тревоги.