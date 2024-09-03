Заходи безпеки і нестача ППО: експерт назвав причини удару балістики по Полтаві (відео)

Причинами вибуху в Полтаві 3 вересня може бути неувага до правил безпеки та проблеми з протиракетною обороною, заявив військовий експерт Олег Жданов. Він запропонував не звертати уваги на повідомлення у соцмережах і дочекатись офіційних висновків.

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Приліт в Полтаві сьогодні, 3 вересня, стався за хвилину після оголошення сигналу повітряної тривоги. Причиною великої кількості жертв є нехтування правилами безпеки, які можуть допускатись в українському війську. Про можливі причини, які призвели до вибуху в Полтаві, військовий експерт Олег Жданов розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Жданов відреагував на слова нардепки Мар'яни Безуглої, яка згадала про удар балістики по шикуванню 128 бригади ЗСУ неподалік від Роботиного. На цій підставі він пояснив, що сьогоднішній приліт в Полтаві також пов'язаний з військом і, ймовірно, з шикуванням. Втім, точних даних у нього немає. Експерт назвав дві причини трагедії. Перша з них — порушення правил безпеки, яких слід дотримуватись під час війни, наголосив Жданов.

"Це натяк на те, що знову знехтували засобами мірами безпеки в плані організації життєдіяльності. Натяк іде на війська, отже, шикували війська, але подивимось і почекаємо. Але доля правди, можливо, є — можливо, було щільне шикування на ділянці", — пролунало в коментарі про приліт в Полтаві.

Друга причина подій у Полтаві — нестача засобів протиракетної оборони, зауважив Жданов. Внаслідок цього над обласними центрами з великою кількістю населення немає можливості збивати ракети ЗС РФ.

"У нас дуже мало систем протиракетної оборони, які могли б захищати хоча б наші обласні центри, де мешкає доволі велика кількість населення", — заявив Жданов.

В підсумку експерт наголосив, що слід чекати більш точної інформації від українського командування про приліт в Полтаві і не покладатись на повідомлення у соцмережах.

Приліт в Полтаві сьогодні — Жданов про удар ЗС РФ 3 вересня

Приліт в Полтаві сьогодні — деталі подій 3 вересня

Зазначимо, приліт в Полтаві стався о 9 год. 3 вересня. Сигнал повітряної тривоги пролунав о 9:10, а вже за хвилину жителі міста чули один–два гучних вибухи. О 14 год. президент України Володимир Зеленський підтвердив надзвичайну подію. З його слів, ракети ЗС РФ вдарили по лікарні та навчальному центру. Попередньо, загинула 41 особа, понад 180 отримали поранення. Очільник держави заявив, що це "страшний день", і запевнив, що рятувальники працюють на місці трагедії. В Міноборони підтвердили удар по інституту зв'язку і повідомили, що проміжок між сигналом тривоги та влучанням був настільки коротким, що застав людей на шляху у бомбосховище. У ДСНС заявили, що витягнули з-під завалів 11 людей: рятувальна операція триває.

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що постраждалим негайно надають медичну допомогу та доправляють до лікарні. У Полтавській ОВА оголосили жалобу за загиблими українцями.

Фокус раніше писав про інші удари ЗС РФ, які стались в обласному центрі. Приліт в Полтаві стався також у квітні 2024 року. Того дня ракети вибухнули неподалік від гуртожитків: 10 людей госпіталізували з пораненнями, загиблих не було.

Нагадуємо, 3 вересня у Повітряних силах ЗСУ розповіли про приліт у Полтаві і пояснили, чому удар стався так швидко після сигналу тривоги.