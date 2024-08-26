Жителі столиці під час повітряної тривоги заспівали пісню про Київ у метро (відео)

Люди ховалися від російських ракетних обстрілів на станціях метро "Осокорки", "Позняки" та під шляхопроводом. Тривога тривала в Києві понад 7 годин.

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Жителі столиці заспівали пісню "Як тебе не любити, Києве мій!", перебуваючи в метро під час повітряної тривоги. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі"Укрінформ".

"Незламні українці співають у метро "Як тебе не любити, Києве мій!" під час ракетної атаки", — підписано ролик.

Ще одне відео було опубліковано в Telegram-каналі "Реальний Київ".

Кияни співають під час повітряної тривоги

Журналісти зазначили, що люди ховалися від російських ракетних обстрілів на станціях метро "Осокорки", "Позняки" та під шляхопроводом. Тривога тривала в Києві понад 7 годин.

Кияни ховаються від атаки РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про багато пошкоджень в енергетиці. За словами голови держави, усюди тривають відновлювальні роботи, у низці регіонів відкривають Пункти незламності. Володимир Зеленський закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності.

Також в ОВА заявили, що в Київській області пошкоджено два енергооб'єкти, постраждала п'ятимісячна дитина. Руслан Кравченко заявив, що внаслідок атаки повністю знищено один будинок, ще один значно пошкоджено.