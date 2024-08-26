Жители столицы во время воздушной тревоги спели песню о Киеве в метро (видео)

Люди прятались от российских ракетных обстрелов на станциях метро "Осокорки", "Позняки" и под путепроводом. Тревога продолжалась в Киеве более 7 часов.

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Жители столицы спели песню "Як тебе не любити, Києве мій!", находясь в метро во время воздушной тревоги. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Укринформ".

"Несокрушимые украинцы поют в метро "Як тебе не любити, Києве мій!" во время ракетной атаки", — подписан ролик.

Еще одно видео было опубликовано в Telegram-канале "Реальный Киев".

Киевляне поют во время воздушной тревоги

Журналисты отметили, что люди прятались от российских ракетных обстрелов на станциях метро "Осокорки", "Позняки" и под путепроводом. Тревога продолжалась в Киеве более 7 часов.

Киевляне прячутся от атаки РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о многих повреждениях в энергетике. По словам главы государства, всюду продолжаются восстановительные работы, в ряде регионов открывают Пункты несокрушимости. Владимир Зеленский призвал партнеров снять ограничения в дальнобойности.

Также в ОВА заявили, что в Киевской области повреждены два энергообъекта, пострадал пятимесячный ребенок. Руслан Кравченко заявил, что в результате атаки полностью уничтожен один дом, еще один значительно поврежден.