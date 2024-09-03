"Шикування не було": житель Полтави розповів деталі трагедії 3 вересня (відео)

Після двох вибухів у Полтаві на вулицях помітили велику кількість машин швидкої допомоги, пояснив місцевий журналіст Микола Лисогор. Люди намагалися допомогти, тому у лікарнях донори здали кров упродовж 15 хвилин після оголошення.

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Місцеві жителі не писали про приліт в Полтаві 3 вересня, бо очікували офіційних повідомлень української влади. Проте люди обмінювались інформацією між собою, тому знали про можливу велику кількість жертв в результаті двох прильотів ракет ЗС РФ. Про деталі вибухів журналіст інтернет-видання "Полтавщина" Микола Лисогор розповів у ефірі медіа NV.

Лисогор повідомив, що місцеві Telegram-канали не публікували жодної інформації про приліт у Полтаві, очікуючи на заяви ОВА або інших офіційних осіб. Водночас люди писали про події в приватних чатах, тому він дізнався про деякі деталі трагедії. Журналіст заявив, що в інституті зв'язку, який потрапив під удар ЗС РФ 3 вересня, не відбувалося шикування на відкритому просторі. Він навів кілька аргументів. По-перше, про це писали місцеві жителі, які могли це бачити на власні очі. По-друге, це опосередковано підтвердив президент України Володимир Зеленський, коли говорив про пошкодження саме будинків. По-третє, влучання у будівлю, а не по площі, підтверджують фото, які поширюються у Z-пабліках.

"Вона (Безугла. — Ред.) написала в такій формі, наче було шикування. Ми не знаємо, чи було там шикування. Але на рівні чуток — ні, там жодного шикування не було", — заявив Лисогор, згадуючи, що точних даних про приліт в Полтаві все ж немає.

Також у ефірі пролунали інші деталі, які супроводжували приліт в Полтаві сьогодні, 3 вересня. Зі слів Лисогора, сигнал тривоги та удар двох "Іскандерів" відбулися майже одночасно. Тому він погоджується, що у людей, які почули тривогу, не було часу, щоб сховатися. Після вибухів, які чули навіть не в усіх районах обласного центра, вулицями "летіла" велика кількість машин швидкої допомоги — це говорило про масштабність трагедії. Місце удару заволокло пилом, тому місцеві не бачили якихось деталей. Однак швидко прибули рятувальники та інші люди, які допомагали розбирати завали. Крім того, українці відгукнулися на заклик лікарів здавати кров: вже за 15 хвилин медики мали необхідні запаси, запевнив журналіст.

"Після першого повідомлення, що потрібна кров, десь хвилин через 15 лікарня сказала, що сьогодні крові уже не потрібна. 75 осіб одразу прийшли", — пояснив житель Полтави.

Приліт в Полтаві сьогодні - журналіст Микола Лисогор про удар РФ 3 вересня

Приліт у Полтаві сьогодні — що сталось 3 вересня

Зазначимо, приліт в Полтаві стався зранку 3 вересня, писав Фокус. Місцеві жителі чули два гучних вибухи, але офіційної інформації кілька годин не було. О 14:00 президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗС РФ вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер" по навчальному центру та лікарні. Вибухова хвиля пошкодила будинки навколо, є руйнування. Внаслідок російського удару, згідно з попередніми даними, загинули 41 особи, поранено — 180. Пізніше перша леді Олена Зеленська оновила дані щодо кількості постраждалих. У дописі у соцмережі X (Twitter) вона написала, що зросла кількість загиблих — їх 47. Кількість поранених — 206.

Нагадуємо, військовий експерт пояснив, якими можуть причини трагедії у Полтаві 3 вересня. Подію також прокоментували у Повітряних силах ЗСУ: нагадали про особливість балістики, яка летить надто швидко.