Пріоритетна ціль РФ: Бутусов пояснив, що сталось у навчальному центрі в Полтаві (відео)

Російський корегувальник мовчки записав відео з кадрами прильоту "Іскандерів" ЗС РФ по навчально закладу у Полтаві, пояснив воєнний журналіст Юрій Бутусов. При цьому основну відповідальність він покладав на керівників, які не зробили висновків з попередніх влучань ворога.

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Приліт в Полтаві сьогодні, 3 вересня, стався через службову халатність, яку допускають деякі українські посадовці. Щоб подібних трагедій більше не було, варто виконувати розпорядження попереднього командувача ЗСУ Валерія Залужного, який заборонив скупчення військових і біля лінії фронту, і в тилу. Про деталі вибухів в Полтаві воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Бутусов заявив, що приліт в Полтаві, який призвів до загибелі українців, стався через те, що жоден з керівників, причетних до аналогічних подій, не отримав кримінального терміну. Він нагадав, що над обласним центром не раз помічали розвідувальні дрони ЗС РФ, які стежили за місцевістю і наводили російські ракети. Крім того, на місці удару працював корегувальник. Про це свідчать кадри, які миттєво з'явились у Z-пабліках. Водночас журналіст наголосив, що територія інституту зв'язку відмінно проглядається від дороги. Тому будь-хто сторонній міг бачити скупчення людей і передати інформацію спецслужбам РФ.

"Якась людина йде, нічого не вимовляє, жодного слова, і показує результати удару і одразу це виклала в інтернет. Я впевнений абсолютно, що ця людина отримала завдання негайно відзняти результати ударів", — пояснив журналіст.

На території навчального закладу, по якому стався приліт в Полтаві, не раз збирались люди, і це помітила російська агентура. Тому нічого дивного, що інститут став пріоритетною ціллю для росіян, наголосив Бутусов. При цьому він впевнений, що удар стався не лише через розвідувальний дрон чи агентів РФ. Справжня причина — це "зосередження великої кількості людей" і рішення керівника, який таке допустив.

Приліт в Полтаві сьогодні — що сталось 3 вересня

Зазначимо, приліт в Полтаві стався зранку 3 вересня, коли місцеві жителі почули два гучних вибухи і побачили хмару пилу у точці можливого прильоту. Президент України підтвердив російський удар по місту. Очільник держави заявив, що ворог влучив по лікарні та навчальному центру. У мережі можна відшукати сайт навчального закладу: під одним з фото вказано, що тут навчають зв'язківців за програмами НАТО.

Приліт в Полтаві сьогодні - корпус Інституту зв'язку Фото: З відкритих джерел Приліт в Полтаві сьогодні - фото з навчань в Інституті зв'язку

Протягом кількох годин представники української влади повідомляли про зростання кількості громадян, постраждалих від вибухів. Спершу Зеленський заявив про 41 загиблого та 180 поранених. Увечері голова Полтавської ОВА уточнив дані: відомо про 51 загиблого та понад 200 поранених. ОВА оголосила жалобу, а завали все ще розбираються. В Міноборони офіційно підтвердили, що приліт в Полтаві стався по двох будівлях Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Нагадуємо, у Повітряних силах ЗСУ прокоментували приліт в Полтаві і пояснили збіг сигналу повітряних тривоги та миттєвих ударів балістики РФ. Місцевий житель пояснив, що відбулось у місті після двох вибухів, які чули у більшості районів населеного пункту. Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла Фокусу, як російське командування шпигує за українськими військовими.