Удар по Полтаві: хто відповість за загибель майже 50 військових і недбалість командирів ЗСУ, — експерти

Удари російської армії по скупченню військових ЗСУ в тилу стають трагічною реальністю. Загибель бійців не розслідують, як було з влучанням ракети по шикуванню 128-ї бригади в Запоріжжі. Фокус розбирався, скільки має статися трагедій, щоб із помилок зробили висновки.

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У Полтаві вранці 3 вересня сталася трагедія: дві російські балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" влучили по території навчальної частини та сусідньої лікарні. Частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку, заявив президент України Володимир Зеленський.

Верховний головнокомандувач підтвердив загибель 41 людини, ще 180 дістали поранення. Рятувальники продовжують працювати на місці удару. Зеленський доручив провести повне й оперативне розслідування всіх обставин події.

"Залучено всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучення допомагає людям, хто рятує життя", — додав верховний головнокомандувач.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до 47, а поранених — до 206. Очевидці розповіли Фокусу про два сильні вибухи в Полтаві буквально через 20 секунд після сигналу повітряної тривоги.

"Дуже багато карет швидкої та пожежних машин. Поранених вивозили цивільні, оскільки не вистачало машин. Із ЖЕКів стягнули персонал для розчищення завалів. Медики просять кров, постраждалих справді багато", — описують свідки того, що відбувається.

Видання "Інсайдер" уточнює, що одна ворожа ракета поцілила по плацу, а друга — по їдальні. Загиблих серед курсантів інституту немає, оскільки під контролем офіцерів вони спустилися в укриття. Постраждав мобілізований особовий склад і контрактники, які були на курсах у коледжі, уточнюють журналісти.

Загиблих серед курсантів інституту немає, пишуть ЗМІ

Чому мобілізованих і контрактників не відправили в укриття, незрозуміло. В одному з курсантських Telegram-каналів пояснюється різниця між тим, як ходять в укриття курсанти і всі інші.

"Курсанти — примусово і під контролем офіцерів, а всі інші — здогадайтеся. Ср*ли ті контрактники й мобілізовані на укриття. Ось і все. Немає зради, не було там шикування. Вони просто перебували в приміщенні коледжу і не встигли вийти", — вказують у спільноті.

"Шикування у 128-й бригаді не навчило"

Перед офіційним підтвердженням відомостей про влучання ракети російські мілітарі-пабліки публікували відео і фото з місця трагедії. У будівлі нібито розташовується навчально-тренувальний центр ЗСУ, де навчалися оператори дронів і систем РЕБ "під керівництвом іноземних фахівців", зазначають пропагандисти.

Фокус звертався за коментарем до Полтавської ОВА та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації з проханням підтвердити зазначені відомості, але не отримав відповіді.

Нардепка Мар'яна Безугла пише, що удар припав під час шикування курсантів, і порівнює те, що сталося, з ракетним ударом росіян під час шикування бійців 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ в Запорізькій області 4 листопада 2023 року.

"Полтава. Шикування у 128-й бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний. Залужний, Сирський, Павлюк усе тоді "вирішували". Маємо повторення трагедії. Де межа?" — запитує депутат.

У коментарі Фокусу народна депутатка додала, що у випадку зі 128-ю бригадою не відкрито жодного кримінального провадження. На полігонах також проводять шикування і скупчення військ. Росіяни запускають БПЛА, вони залітають і дивляться на все, що відбувається, повідомила вона.

Військовий кореспондент Юрій Бутусов також пише, що жодного керівника не було покарано за удари по казармах ЗСУ в Яворові, Миколаєві та навчальному центру "Десна". Усі три випадки обернулися масовими втратами для ЗСУ.

Воєнкор стверджує, що був на багатьох урочистих заходах на фронті. Комбриги зазвичай збирають для нагородження групи не більш ніж 30-40 осіб у бункерах або в місцях, де не помітні скупчення.

"Був на зборах одного батальйону, точку збору дізнався за 15 хвилин до початку в глухому лісі без свідків навколо і з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна й потрібно застосовувати скрізь, для цього не потрібно будь-якої спеціальної освіти, це очевидно всім. Доки за нехтування заходами безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання, втрату звання та реальний тюремний термін за службову недбалість із тяжкими наслідками, сподіватися, що такі трагедії не повторяться, не доводиться", — вважає він.

"Ховайте військових": які висновки можна зробити з трагедії в Полтаві

Очевидно, якщо потурання продовжиться далі, розслідування "спустять на гальмах" і винних не покарають, армія України буде приречена на великі втрати особового складу, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"У всіх попередніх схожих трагедіях висновків ніхто не зробив. Когось із військових керівників покарали? Говорити про проведення шикування і прильоти по будівлі з мобілізованими напевно рано. Спершу варто розслідувати всі обставини події", — пояснює він Фокусу.

Експерт ставить запитання, чому в Полтаві досі не знайшли місць, де мають ховатися курсанти та мобілізовані. Селезньов навів як приклад Харків, де дітей відправили вчитися в метро через постійні ракетно-бомбові удари.

"На що розрахунок, коли військових відкрито розміщують у відомих навчальних корпусах?" — запитує він.

Росіяни перед нанесенням удару провели розвідку місцевості з використанням дронів. Можливо, допомогли "агенти впливу", але це мають з'ясувати українські контррозвідники.

Нагадаємо, 1 вересня російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову. Того дня постраждала 41 особа, включно з п'ятьма дітьми.

Увечері 31 серпня ЗС РФ вдарили по Сумській області, щонайменше одна людина загинула. Також вибух пошкодив вантажні зерновози, на яких перевозили врожай.