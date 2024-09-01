Росіяни вдарили ракетами по Сумщині: вибух пошкодив вантажні зерновози

Як повідомили у Сумській ОВА, внаслідок ворожої атаки чотири людини отримали поранення, одна особа — померла.

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Російські окупаційні війська пізно увечері 31 серпня завдали ракетного удару по території Сумської області, внаслідок якого щонайменше одна людина загинула. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"31 серпня 2024 року увечері ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району. В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю", — йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА уточнили, що внаслідок ракетного удару одна людина загинула та ще чотири особи отримали травми.

"Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", — наголосили у пресслужбі.

По якому саме населеному пункту вдарили окупанти наразі невідомо.

Нагадаємо, 31 серпня, російські окупанти атакували село Черкаська Лозова в Харківській області, через що загинули двоє осіб.

У цей же день голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла майже до 100 осіб, серед них — 22 неповнолітніх.