РФ вдарила авіацією по цивільним об'єктам у Сумах: місто в диму, є постраждалі

Як повідомили у Сумській ОВА, внаслідок авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста здійнялась пожежа.

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У ніч з 29 на 30 серпня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Сумах, внаслідок чого, за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа", — йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА уточнили, що внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Як згодом уточнив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, ворог завдав авіаудар по північній частині міста.

"Мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака просимо не відкривати вікна", — написав Дрозденко.

В Сумській ОВА також підкреслили, що над ліквідацією наслідків російського удару працюють усі аварійно-рятувальні служби.

"Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі", — наголосили у пресслужбі.

Нагадаємо, в ніч проти 29 серпня та вранці росіяни знову атакували Україну ракетами та "шахедами".

Цієї ж ночі у Дніпровському районі Києва уламки ударного російського безпілотника впали на дитячий майданчик.