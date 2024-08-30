РФ ударила авиацией по гражданским объектам в Сумах: город в дыму, есть пострадавшие

Как сообщили в Сумской ОГА, в результате авиационного удара по гражданской инфраструктуре города поднялся пожар.

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В ночь с 29 на 30 августа российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Сумах, в результате чего, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар", — говорится в сообщении.

В Сумской ОГА уточнили, что в результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города.

Как впоследствии уточнил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, враг нанес авиаудар по северной части города.

"Жителей районов Веретеновки, Анновки и Ковпака просим не открывать окна", — написал Дрозденко.

В Сумской ОГА также подчеркнули, что над ликвидацией последствий российского удара работают все аварийно-спасательные службы.

"Предварительно в результате вражеского удара есть пострадавшие", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 29 августа и утром россияне снова атаковали Украину ракетами и "шахедами".

Этой же ночью в Днепровском районе Киева обломки ударного российского беспилотника упали на детскую площадку.