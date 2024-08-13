Впускать будут только по прописке: в Сумской области ввели ограничения на передвижение граждан

Ограничения будут касаться 20-ти километровой зоны в приграничье Сумской области. Допуск на эти территории будет осуществляться по паспортам граждан Украины.

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В приграничной зоне Сумской области с 13 августа 2024 года ввели ограничения на передвижение всех категорий граждан. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе объяснили, что такие ограничения вводятся с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих в связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп и сил специальных операций противника.

"Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне", — отметили в генштабе ВСУ.

Там также попросили с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер.

Напомним, 9 августа в Министерстве внутренних дел сообщили, что в эвакуации из Сумской области нуждаются около 20 тысяч украинцев.

8 августа начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что оккупационные российские войска нанесли рекордный удар по Сумской области 56 КАБами.