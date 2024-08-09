52 взрыва за сутки: в эвакуации из Сумской области нуждаются около 20 тысяч украинцев

По информации Министерства внутренних дел, регион постоянно находится под вражескими атаками и есть потребность вывозить людей в безопасные места. В ГСЧС делились, что в области участилось применение авиабомб.

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Российские оккупанты не прекращают терроризировать мирные города Украины, в том числе и Сумскую область. Там в эвакуации нуждаются около 20 тысяч людей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, украинцев продолжают вывозить из Сумской области, которая постоянно находится под вражескими ударами. По предварительным подсчетам есть потребность в эвакуации около 20 тысяч людей.

"Группы полиции и ГСЧС транспортируют и сопровождают людей, в частности семьи с детьми и пожилых людей. Полицейские осуществляют сопровождение эвакуационных колонн, обеспечивают правопорядок в местах предварительного сбора и помогают гражданам", — говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел также напомнили, что подробная информация о времени и месте сбора для выезда из опасных районов находится у глав и старост общин. Также можно обращаться к оперативному дежурному эвакуационного Штаба Сумской районной военной администрации по телефону: 050-650-70-83.

Обстрелы Сумской области: детали

В Сумской областной военной администрации заявили, что ночью и утром россияне осуществили 21 обстрел региона. Всего зафиксировано 52 взрыва.

Начальник областной военной администрации Владимир Артюх также сообщал, что в последнее время по приграничью стали больше применять авиабомбы.

"Однако уменьшилось количество обстрелов из минометов, артиллерии, систем залпового огня. Это объясняется умелыми действиями ВСУ, которые уничтожают огневые точки, склады с боеприпасами", — заявил Владимир Артюх.

Напомним, 9 августа сообщалось, что начальник Покровской районной военной администрации призвал население заблаговременно покинуть опасный населенный пункт. Эвакуация по правилам начинается, когда боевые действия продолжаются в 7 км от населенного пункта, поэтому сейчас принудительно заставить людей выбираться из города не могут, говорит Сергей Добряк.

8 августа сообщалось, что ВС РФ нанесли рекордный удар по Сумской области 56 КАБами. По словам начальник Сумской ОВА Владимира Артюха, в населенном пункте Могрица во время авиаобстрела КАБами погибли два человека — 22-летний брат и шестилетняя сестра.