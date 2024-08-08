ВС РФ нанесли рекордный удар по Сумской области 56 КАБами, погибли брат и сестра, — ОВА (видео)

По словам начальник Сумской ОВА Владимира Артюха, в населенном пункте Могрица во время авиаобстрела КАБами погибли два человека — 22-летний брат и шестилетняя сестра.

Related video

Российские войска за минувшие сутки атаковали Сумскую область 56 управляемыми авиационными бомбами КАБ. Обстрелам подверглись территории четырех районов – Шосткинского, Конотопского, Сумского и Ахтырского. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Такому количеству ударов КАБами в сутки Сумщина еще не подвергалась", — отметил Артюх.

По его словам, есть и погибшие. По населенному пункту Могрица был нанесен авиационный удар КАБами, погибли два человека, среди них один ребенок.

"Враг убил брата и сестру. Брату было 22 года, а его младшей сестре 6 лет. Они находились во дворе в школе, которая была уничтожена авиационным ударом", – уточнил глава Сумской области.

В довершение всего, появились данные о двух раненых жителях других населенных пунктов в Сумском районе.

Напомним, что в Украине опровергли фейк о присоединении российского города Суджа к Сумской области.

Также сообщалось, что 6 августа над Сумской областью сбили российский вертолет, два дрона и ракету. На протяжении дня Воздушные силы предупреждали о пусках авиабомб в сторону региона.